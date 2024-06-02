الفيديو الأخير لمودريتش وكروس بقميص ريال مدريد (شاهد)

وتوج توني كروس صاحب الـ 34 عامًا بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات من بينها 5 ألقاب مع الفريق المدريدي مواسم 2015 – 2016 ، 2016 – 2017 ، 2017 – 2018 ، 2021 – 2022 ، 2023 – 2024.

وحسم كروس أيضًا لقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ الألماني موسم 2012 – 2013 قبل رحيله إلى ريال مدريد.