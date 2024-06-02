الفيديو الأخير لمودريتش وكروس بقميص ريال مدريد (شاهد)
احتفل توني كروس ولوكا مودريتش ثنائي ريال مدريد الإسباني بشكل خاص بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وفاز ريال مدريد على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في اللقاء النهائي بدوري الأبطال مساء اليوم السبت بإستاد (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن في اللقاء النهائي.
وخاض توني كروس مباراته الأخيرة بقميص ريال مدريد بعد إعلانه الاعتزال بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الحالي.
واحتفل كروس ومودريتش عقب نهاية المباراة بفيديو خاص هو الأخير للثنائي بقميص ريال مدريد بعد إعلان كروس اعتزاله.
ونال كروس هتافات مدوية من جانب جماهير ريال مدريد عقب استبداله قبل نهاية لقاء دورتموند.
ومن المنتظر أن يشارك كروس ومودريتش في نهائيات كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا في الفترة بين 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.
وتوج توني كروس صاحب الـ 34 عامًا بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات من بينها 5 ألقاب مع الفريق المدريدي مواسم 2015 – 2016 ، 2016 – 2017 ، 2017 – 2018 ، 2021 – 2022 ، 2023 – 2024.
وحسم كروس أيضًا لقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ الألماني موسم 2012 – 2013 قبل رحيله إلى ريال مدريد.