الهلال يستعيد نجمه قبل مواجهة الاتحاد
كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي سوف يستعيد نجمه المتألق البرازيلي مالكوم، ليدعم "الزعيم" في مواجهته المقبلة أمام الاتحاد، في المباراة التي ستقام بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتعرض النجم البرازيلي للإصابة خلال لقاء الهلال والعين الإماراتي، الثلاثاء الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الذي خرج على إثره "الزعيم" من البطولة القارية.
وأراح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، مالكوم من خوض مباراة الفتح الماضية، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، فإن إصابة مالكوم، ليست مقلقة؛ إذ إنها كدمة في مفصل القدم، تعافى منها، وسيتواجد ضمن القائمة الأساسية للفريق خلال المواجهة المرتقبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرازيلي سيشارك في الحصة التدريبية، مساء الأحد، وينتظر أن يغادر مع البعثة إلى جدة، يوم الإثنين.
ويعد مالكوم هداف لقاءات مواجهات الهلال والاتحاد الموسم الجاري بخمسة أهدافٍ، سجَّلها في منافسات مختلفة، هي كأس الملك سلمان للأندية العربية، ودوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا، إلى جانب السوبر بهدفين.
وستكون هذه هي المباراة السادسة بين الهلال والاتحاد هذا الموسم؛ إذ التقى الفريقان 5 مرات في الأشهر الستة الماضية، وكانت الغلبة دائمًا من نصيب "الزعيم"، الذي حقق الفوز في جميع المواجهات.
واستطاع الهلال أن يفوز على الاتحاد ذهابًا وإيابًا في الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا بالنتيجة نفسها (2-0)، فيما فاز الزعيم أيضًا بمواجهتي الفريقين في دوري روشن السعودي بنتيجة (4-3) ذهابًا و(3-1) إيابًا.
وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين قبل 15 يومًا، في نهائي كأس السوبر السعودي، وحسمها الهلال بنتيجة (4-1)، محققًا لقبه الأول هذا الموسم.