الهلال يستعيد نجمه قبل مواجهة الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي سوف يستعيد نجمه المتألق البرازيلي مالكوم، ليدعم "الزعيم" في مواجهته المقبلة أمام الاتحاد، في المباراة التي ستقام بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض النجم البرازيلي للإصابة خلال لقاء الهلال والعين الإماراتي، الثلاثاء الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الذي خرج على إثره "الزعيم" من البطولة القارية.

وأراح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، مالكوم من خوض مباراة الفتح الماضية، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، فإن إصابة مالكوم، ليست مقلقة؛ إذ إنها كدمة في مفصل القدم، تعافى منها، وسيتواجد ضمن القائمة الأساسية للفريق خلال المواجهة المرتقبة.