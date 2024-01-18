منتخب الإمارات يتعادل أمام فلسطين في أمم آسيا (فيديو)

تبادل الفريقان السيطرة في البداية وتصدى خالد عيسى حارس الإمارات لضربة رأس من زيد قنبر وحولها إلى ركلة ركنية قبل أن يسدد عبد الله إدريس من مدى قريب في الشباك الخارجية لفلسطين.

لكن نجح المهاجم عادل في الإفلات من الرقابة ليسجل بضربة رأس من مدى قريب محرزًا هدفه الثاني في البطولة.

وحاول منتخب فلسطين العودة في النتيجة، وحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من حكم الفيديو المساعد، حيث أظهرت الإعادة إعاقة عدي الدباغ من خليفة الحمادي مدافع الإمارات الذي حصل على بطاقة حمراء.

لكن الحارس خالد عيسى نجح في التصدي للركلة التي نفذها تامر صيام في الدقيقة 39.

وفرض منتخب فلسطين كلمته مع انطلاق الشوط الثاني وضغط بحثًا عن التعادل، وكان له ما أراد حين أخطأ المدافع ناصر في إبعاد تمريرة عرضية ليحولها برأسه في شباك.