يواجه وقتًا عصيبًا.. فرصة أخيرة أمام رافينيا قبل عرضه للبيع
كشفت صحيفة "سبورت" أن البرازيلي رافينيا جناح برشلونة قد يتم عرضه للبيع في السوق الصيفي المقبل.
وأوضحت أنه إذا لم يحدث أي خطأ، سيعود رافينيا أمام غرناطة، يوم الأحد، بعد تعافيه من إصابة عضلية في أوتار الركبة.
وغاب البرازيلي لمدة شهر حيث اضطُر لمغادرة مباراة برشلونة مع أوساسونا قبل نهاية الشوط الأول في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
والآن سيواجه رافينيا وقتًا عصيبًا، بعدما حصل لامين يامال على مكان الجناح البرازيلي، ويدرك الأخير أنه يجب عليه اتخاذ خطوة للأمام للاستقرار في برشلونة.
وأشارت "سبورت" إلى أنه أمام رافينيا 4 أشهر لإثبات قيمته وإلا يمكن للنادي طرحه للبيع في السوق لاستعادة المبلغ الذي دفعه قبل عام ونصف.
وأكدت أن كل الطرق تشير إلى أن رافينيا قد يكون أحد الذين تم اختيارهم للرحيل عن برشلونة في الصيف.
ويأمل برشلونة أن يتحسن مستوى رافينيا فيما تبقى من الموسم بعد عام أول غير منتظم.
وأوضحت أن رحيل عثمان ديمبلي، والثقة الكاملة من ديكو المدير الرياضي لبرشلونة باللاعب، يعنيان أن رافينيا كان ينبغي أن يحتل مكانة مرموقة في الفريق.
لكن الإصابات أعاقت اللاعب، وفي المباريات الحاسمة لم يعتمد عليه تشافي، ما ضاعف الشكوك حول اللاعب، لذلك فإن الضغط الذي سيواجهه الجناح البرازيلي، في الأشهر المقبلة، سيكون مرتفعًا للغاية.
وبحسب "سبورت"، فإن أرقام رافينيا ليست سيئة، وليست ممتازة أيضًا، فقد شارك في 20 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.
وبعدما كان من المتوقع أن يعوض ديمبلي، خاصة أن برشلونة أنفق 60 مليون يورو على ضم رافينيا، فوجئ البرازيلي بمنافسة قوية من لامين يامال.
وأشارت الصحيفة إلى أن يامال بات أحد مفاتيح برشلونة هذا الموسم، وبات برشلونة يراهن على اللاعب الواعد في الجناح الأيمن.
وإذا استمر جواو فيليكس في برشلونة ستكون فرصة رافينيا في اللعب قليلة جدًا، لذلك فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذه هو أن يقدم أفضل ما لديه في الجزء المتبقي من الموسم لإقناع الجميع بأنه يمكن أن يكون لاعبًا على أعلى مستوى في برشلونة.