يواجه وقتًا عصيبًا.. فرصة أخيرة أمام رافينيا قبل عرضه للبيع

كشفت صحيفة "سبورت" أن البرازيلي رافينيا جناح برشلونة قد يتم عرضه للبيع في السوق الصيفي المقبل.

وأوضحت أنه إذا لم يحدث أي خطأ، سيعود رافينيا أمام غرناطة، يوم الأحد، بعد تعافيه من إصابة عضلية في أوتار الركبة.

وغاب البرازيلي لمدة شهر حيث اضطُر لمغادرة مباراة برشلونة مع أوساسونا قبل نهاية الشوط الأول في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

والآن سيواجه رافينيا وقتًا عصيبًا، بعدما حصل لامين يامال على مكان الجناح البرازيلي، ويدرك الأخير أنه يجب عليه اتخاذ خطوة للأمام للاستقرار في برشلونة.