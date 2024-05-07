رد صادم من ميتروفيتش على التشكيك بهدفه في الأهلي السعودي (فيديو)

الأهلي تقدم خلال مباراة الأمس بهدف نظيف في الشوط الأول، وبعد ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، أدرك الهلال التعادل عندما مرَّر مالكوم عرضية أمام المرمى قابلها ميتروفيتش برأسية إلى داخل الشباك.

وتوقف اللعب، إذ لجأ الحكم لتقنية الفيديو للتأكد مما إذا كان ميتروفيتش ارتكب خطأ قبل تصويب الكرة، وعاد ليؤكد احتساب الهدف وتعادل الهلال 1-1.

وعقب المباراة وجَّه أحد الإعلاميين سؤالًا للمهاجم ميتروفيتش، خلال مغادرة لاعبي الهلال ملعب الجوهرة المشعة، وقال له إن هدفه غير صحيح، ليرد عليه المهاجم الصربي بسخرية: "ربما في لعبة الباليه، هذه كرة قدم يا حبيبي وليست باليه .. سلام سلام".