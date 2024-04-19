أولى مفاجآت ريال مدريد في الكلاسيكو

كشفت صحيفة "أس" عن أولى مفاجآت ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو، يوم الأحد، في الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد برشلونة، يوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يبدأ عدد قليل من اللاعبين الذين لعبوا 120 دقيقة كاملة أمام مانشستر سيتي، الكلاسيكو على مقاعد البدلاء.

واضطُر ريال مدريد لخوض شوطين إضافيين أمام مانشستر سيتي قبل أن يحسم المواجهة بضربات الترجيح ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك أندري لونين، وأنتونيو روديغر، وناتشو، وفيرلاند ميندي، وإدواردو كامافينغا، وفيديريكو فالفيردي، وجود بيلينغهام، 120 دقيقة أمام مانشستر سيتي.