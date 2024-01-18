أين يتواجد عناصر آخر تشكيلة لريال مدريد خسرت من أتلتيكو في الكأس؟
تعود الخسارة الأخيرة لريال مدريد في مباريات الكأس أمام نظيره أتلتيكو مدريد إلى السابع من يناير 2015، أي قبل حوالي تسع سنوات، تغيرت فيها الكثير من الأمور، واختلف شكل الفريقين، وحقق من بعدها الملكي ثلاثيته التاريخية في دوري أبطال أوروبا، ونال أتلتيكو الدوري الإسباني من جديد.
أين يتواجد نجوم الملكي الذين خسروا تلك المباراة الآن؟ ومن هو النجم الوحيد المستمر في التشكيلة الأساسية للفريق العاصمي منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا؟ وأين كان كريستيانو رونالدو من تلك المواجهة؟ هذا ما نستعرضه فيما يلي:
كيلور نافاس - إلى باريس سان جيرمان
الحارس الكوستاريكي الذي كان يتحسس طريقه إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد بعد انتهاء حقبة إيكر كاسياس يلعب حاليًّا لباريس سان جيرمان، بعد أن تم استبداله بالبلجيكي تيبو كورتوا، ومن المحبط أنه لم يخض سوى مباراة واحدة مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.
ألفارو أربيلوا - مشروع مدرب لريال مدريد
بعد اعتزاله كرة القدم في 2017 انتقل أربيلوا للحصول على الدورات التدريبية بالفعل، ونجح في حصد رخصته وبدأ مشواره التدريبي من شباب ريال مدريد، والآن يدرب فريق تحت الـ 19 سنة ويقدم مستويات طيبة، بما يملك من نسبة 2.36 نقطة في المباراة الواحدة، ومن المنتظر أن يتولى تدريب الفريق الأول في أحد الأيام.
رافاييل فاران - مطلوب للعودة للملكي
وقتها كان المدافع الفرنسي لا يزال صغيرًا في السن، ولا يملك الخبرات الكافية، والآن هو يلعب لمانشستر يونايتد ويواجه صعوبات عديدة في أولد ترافورد. وربطته تقارير مختلفة بالعودة إلى سانتياغو برنابيو في ظل كل الإصابات الدفاعية للملكي.
سيرجيو راموس - أصدقاء الأمس وأعداء اليوم
راموس عاد ليلعب مع فريقه الأول إشبيلية بعد رحلة قصيرة إلى باريس سان جيرمان، وخلال أول مواجهة له أمام ريال مدريد لم يتوقف عن الشجار مع عناصر الملكي المختلفة وعلى رأسهم أنطونيو روديغر المدافع الأساسي حاليًّا للملكي.
مارسيلو - وصيف العالم
الظهير البرازيلي الذي يعد ضمن الأفضل في صفوف ريال مدريد خلال الألفية الجديدة، رحل عن الملكي ويلعب الآن لصالح فلامنغو البرازيلي، وحصد مؤخرًا فضية كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي بعد التفوق على الأهلي المصري في نصف النهائي.
توني كروس - الناجي الوحيد
كروس هو اللاعب الوحيد في تلك المباراة التي خسرها الملكي قبل تسع سنوات المستمر في التشكيلة الأساسية لريال مدريد حتى يومنا هذا.
إيسكو - نجم ريال بيتيس
يلعب إيسكو في الوقت الحالي لصالح ريال بيتيس، ويقدم مستويات مذهلة خلال الموسم الجاري، إذ أحرز ثلاثة أهداف وصنع مثلها في الدوري فقط، بعد رحلة قصيرة مع إشبيلية لم تتوج بالنجاح على المستوى الفردي.
كريم بنزيما - أزمات في الدوري السعودي
يمر النجم الفرنسي كريم بنزيما بفترة صعبة في صفوف الاتحاد، بعد الانتقادات التي تلقاها منذ رحيله إلى هناك، ومستقبله حتى هذه اللحظة معلق بحسب الكثير من التقارير، حتى وإن نفى وكيله إمكانية رحيله.
سامي خضيرة - رجل الكواليس
بطل العالم الأسبق وصل لعامه الـ36 الآن واعتزل الكرة قبل عامين، لكنه لم يتوقف عن الانخراط في أنشطتها، إذ قدم أعمالًا استشارية لشتوتغارت. وبحسب "توتو سبورت" فهو يتوسط لنقل توني كروس من ريال مدريد إلى يوفنتوس، كما أنه يحضر الأحداث الرياضية الكبيرة كضيف شرف الآن، مثلما كان الحال في قرعة كأس الأمم الأوروبية.
إيسكو - نجم ريال بيتيس
يلعب إيسكو في الوقت الحالي لصالح ريال مدريد، ويقدم مستويات مذهلة خلال الموسم الجاري، حيث أحرز ثلاثة أهداف وصنع مثلهم في الدوري فقط، بعد رحلة قصيرة مع إشبيلية لم تتوج بالنجاح على المستوى الفردي.
غاريث بيل - الاعتزال والغولف هما الحل!
النجم الويلزي الذي كان من ضمن أبرز عناصر ثلاثية الأبطال لريال مدريد وأحد أهم من لعبوا للملكي في السنوات الماضي رغم وجود كريستيانو رونالدو، اعتزل كرة القدم، وتفرغ للعب الجولف.
أين كان كريستيانو رونالدو؟
عانى النجم البرتغالي لاعب النصر الحالي من إصابة قبل تلك المباراة، ولم يلعبها كأساسي، بل حل بديلًا في الدقيقة الـ 63، ولسوء حظه تلقى فريقه الهدف الثاني بعدها بدقائق وأصبح التعويض في غاية الصعوبة.