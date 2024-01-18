أين يتواجد عناصر آخر تشكيلة لريال مدريد خسرت من أتلتيكو في الكأس؟

تعود الخسارة الأخيرة لريال مدريد في مباريات الكأس أمام نظيره أتلتيكو مدريد إلى السابع من يناير 2015، أي قبل حوالي تسع سنوات، تغيرت فيها الكثير من الأمور، واختلف شكل الفريقين، وحقق من بعدها الملكي ثلاثيته التاريخية في دوري أبطال أوروبا، ونال أتلتيكو الدوري الإسباني من جديد.

أين يتواجد نجوم الملكي الذين خسروا تلك المباراة الآن؟ ومن هو النجم الوحيد المستمر في التشكيلة الأساسية للفريق العاصمي منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا؟ وأين كان كريستيانو رونالدو من تلك المواجهة؟ هذا ما نستعرضه فيما يلي:

كيلور نافاس - إلى باريس سان جيرمان

الحارس الكوستاريكي الذي كان يتحسس طريقه إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد بعد انتهاء حقبة إيكر كاسياس يلعب حاليًّا لباريس سان جيرمان، بعد أن تم استبداله بالبلجيكي تيبو كورتوا، ومن المحبط أنه لم يخض سوى مباراة واحدة مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.

ألفارو أربيلوا - مشروع مدرب لريال مدريد

بعد اعتزاله كرة القدم في 2017 انتقل أربيلوا للحصول على الدورات التدريبية بالفعل، ونجح في حصد رخصته وبدأ مشواره التدريبي من شباب ريال مدريد، والآن يدرب فريق تحت الـ 19 سنة ويقدم مستويات طيبة، بما يملك من نسبة 2.36 نقطة في المباراة الواحدة، ومن المنتظر أن يتولى تدريب الفريق الأول في أحد الأيام.