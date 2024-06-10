أهداف مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم (فيديو)
استقبل منتخب مصر هدفًا قبل نهاية الشوط الأول من عمر لقاء غينيا بيساو، المقام اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وأنهى منتخب غينيا بيساو الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 1-0 بعد أن هدد مرمى الفراعنة ببعض المحاولات قبل أن يهز الشباك.
وسجل ماما بالدي لاعب منتخب غينيا بيساو هدف اللقاء في الدقيقة 42 عن طريق سلسلة من الأخطاء الدفاعية للاعبي منتخب مصر.
ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات متتالية على حساب جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو في مشوار التصفيات.
وشهد اللقاء مغادرة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر متأثرًا بإصابة في الركبة بعد مرور 18 دقيقة ومشاركة زميله أحمد أمين "أوفة" مهاجم إنبي.
ونجح محمد صلاح قائد منتخب مصر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق تسديدة قوية سكنت الشباك.