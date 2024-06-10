أهداف مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم (فيديو)

استقبل منتخب مصر هدفًا قبل نهاية الشوط الأول من عمر لقاء غينيا بيساو، المقام اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب غينيا بيساو الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 1-0 بعد أن هدد مرمى الفراعنة ببعض المحاولات قبل أن يهز الشباك.