سحب الرقم 9 والشارة.. البلوي يشن هجوما على بنزيما (فيديو)
شن الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد حامد البلوي، هجوما على كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي.
وقال حامد البلوي عبر برنامج "أكشن مع وليد": "لو ترجع لسلسلة نتائج الاتحاد بداية من مواجهة الهلال، بنزيما أضاع فرصتين".
وأضاف: "أضاع انفرادا صريحا وضربات جزاء، لديه إصرار عجيب على تسديد ضربات الجزاء، رغم أنه غير محظوظ".
وتابع البلوي: "في المباريات المهمة والكبيرة التي احتاجه الاتحاد لم نر بنزيما، هذه كلها علامات استفهام على بنزيما".
وأتم: "بنزيما لاعب كبير، يجب أن يكون مؤثرا في الاتحاد".
وبسؤاله عن إضاعة بنزيما ضربات الجزاء قال البلوي: "هذا أكثر شيء يستفزني، إذا ضربات الجزاء ما كانت ماشية معاك لماذا تصر على التسديد، كما غاب بنزيما عن كامل مباريات الهلال حتى عن المدرجات، هذه لها معنى".
وسجل بنزيما 12 هدفا، وصنع سبعة في 23 مباراة مع الاتحاد.
وأتم البلوي: "بنزيما جاي "كاشخ" على الاتحاد، كانت عنده فرص كثيرة تغير مجرى فريق، ما شفت بنزيما الذي نبحث عنه".
وأكد: "هل هذا اللاعب الذي تسحب الكابتنية والرقم من أجله؟، إدارة الاتحاد هي التي جعلت بنزيما هكذا؟، لا يوجد لاعب أكبر من الكيان".
وعن موقفه من استمرار بنزيما مع الاتحاد قال البلوي: "بنزيما اسم كبير، يكمل، لكن توضع ضوابط ويعرفها، إذا ما قدر يكون موجود ضمنها ما أحتاجه".
وواصل: "يجب أن تعاد الضوابط مع بنزيما، رونالدو في النصر ونيمار في الهلال، يحترقان في الملعب، بنزيما لا".
وسئل البلوي إن كان غياب بنزيما يفيد أو يضر الاتحاد، أجاب البلوي: "لاعب يشوف نفسه على الفريق ما أحتاجه، يجب أن يعرف قيمة أن يرتدي شارة قيادة الاتحاد".
وختم: "لو كنتُ في الاتحاد لن أعطي بنزيما الرقم 9 وشارة القيادة".