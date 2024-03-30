سحب الرقم 9 والشارة.. البلوي يشن هجوما على بنزيما (فيديو)

شن الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد حامد البلوي، هجوما على كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي.

وقال حامد البلوي عبر برنامج "أكشن مع وليد": "لو ترجع لسلسلة نتائج الاتحاد بداية من مواجهة الهلال، بنزيما أضاع فرصتين".

وأضاف: "أضاع انفرادا صريحا وضربات جزاء، لديه إصرار عجيب على تسديد ضربات الجزاء، رغم أنه غير محظوظ".

وتابع البلوي: "في المباريات المهمة والكبيرة التي احتاجه الاتحاد لم نر بنزيما، هذه كلها علامات استفهام على بنزيما".

وأتم: "بنزيما لاعب كبير، يجب أن يكون مؤثرا في الاتحاد".

وبسؤاله عن إضاعة بنزيما ضربات الجزاء قال البلوي: "هذا أكثر شيء يستفزني، إذا ضربات الجزاء ما كانت ماشية معاك لماذا تصر على التسديد، كما غاب بنزيما عن كامل مباريات الهلال حتى عن المدرجات، هذه لها معنى".

وسجل بنزيما 12 هدفا، وصنع سبعة في 23 مباراة مع الاتحاد.