أهداف مباراة الهلال والدحيل (فيديو)

تقدم نادي الهلال بـ5 أهداف دون رد في الشوط الأول في مباراته أمام الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد.

وجاء الهدف الأول بتوقيع أوديون إيغالو في الدقيقة الثانية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من محمد كنو.

وعاد إيغالو وسجل الثاني له وللهلال في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا بعد تمريرة من ميتشيل.

ووقع موسى ماريغا الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من سالم الدوسري.