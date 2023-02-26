أهداف مباراة الهلال والدحيل (فيديو)
تقدم نادي الهلال بـ5 أهداف دون رد في الشوط الأول في مباراته أمام الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد.
وجاء الهدف الأول بتوقيع أوديون إيغالو في الدقيقة الثانية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من محمد كنو.
وعاد إيغالو وسجل الثاني له وللهلال في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا بعد تمريرة من ميتشيل.
ووقع موسى ماريغا الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من سالم الدوسري.
وعاد موسى ماريغا وسجل الثاني له والرابع للهلال في الدقيقة 27 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من الحارس عبدالله المعيوف.
ووقع سالم الدوسري خامس أهداف الهلال في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة بالكعب من موسى ماريغا.
وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 48 وقع أوديون إيغالو الهدف الثالث له والسادس للهلال.
ويتجدد الموعد بين الدحيل والهلال بعدما تقابلا لأول مرة في مناسبة رسمية في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا العام 2013، وصعد الدحيل بعد فوزه في السعودية بنتيجة 0-1، وتعادلهما في قطر بنتيجة 2-2.
ورد الهلال سريعا في ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2015 بالفوز بنتيجة 1-4 في السعودية، ثم التعادل في قطر بنتيجة 2-2.
وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات لنسخة 2019، وفاز الهلال على ملعبه بنتيجة 1-3 ثم تعادلا في قطر بنتيجة 2-2 للمرة الثالثة.