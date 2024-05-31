تحية لافتة من رونالدو لمحمد بن سلمان في نهائي النصر والهلال (فيديو)

وجه أسطورة كرة القدم البرتغالية وهداف دوري المحترفين السعودي كريستيانو رونالدو تحية عسكرية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خطف بها الأضواء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال.

وأثناء دخول ولي العهد محمد بن سلمان للمنصة الملكية لملعب الجوهرة المشعة، الذي يحتضن حاليا نهائي كأس الملك بين الهلال المتوج بلقب الدوري والنصر وصيفه، ظهر كريستيانو رونالدو يوجه تحية عسكرية لافتة إلى الأمير السعودي.

وتم تداول مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه النجم البرتغالي وهو يرفع يديه موجها تحية عسكرية لمحمد بن سلمان، على نطاق واسع عبر منصات التواصل.