تحية لافتة من رونالدو لمحمد بن سلمان في نهائي النصر والهلال (فيديو)
وجه أسطورة كرة القدم البرتغالية وهداف دوري المحترفين السعودي كريستيانو رونالدو تحية عسكرية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خطف بها الأضواء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال.
وأثناء دخول ولي العهد محمد بن سلمان للمنصة الملكية لملعب الجوهرة المشعة، الذي يحتضن حاليا نهائي كأس الملك بين الهلال المتوج بلقب الدوري والنصر وصيفه، ظهر كريستيانو رونالدو يوجه تحية عسكرية لافتة إلى الأمير السعودي.
وتم تداول مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه النجم البرتغالي وهو يرفع يديه موجها تحية عسكرية لمحمد بن سلمان، على نطاق واسع عبر منصات التواصل.
ويلتقي النصر والهلال في ختام الموسم الكروي في السعودية، من أجل التتويج بلقب كأس الملك؛ إذ يطارد الهلال اللقب الثالث خلال الموسم الحالي بعد الدوري والسوبر، فيما يطمح رفاق كريستيانو رونالدو للتتويج باللقب الثاني، بعد أن أحرزوا في أغسطس الماضي لقب بطولة الملك سلمان للأندية العربية الأبطال أمام الهلال نفسه.