لا يلعب لكنه أهم من فينيسيوس وبيلينغهام.. الكشف عن تعويذة أنشيلوتي
كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية، عن سر التعويذة، التي يصطحبها كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد معه، قبيل ساعات من نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن مواجهة ريال مدريد ودورتموند غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
نادي ريال مدريد قرر، اصطحاب لاعبه الشاب جيريمي دي ليون جناح فريق "الكاستيا"، مع بعثة الفريق المسافرة إلى لندن، لخوض النهائي.
وقالت الإذاعة الإسبانية إن أهمية جيريمي دي ليون لأنشيلوتي لا تقل عن فيني وبيلينغهام.
وأوضحت: "دي ليون غير مقيد مع ريال مدريد، ولن يلعب غدًا، ولكن تواجده مهم لأنشيلوتي كي يفوز باللقب.. إنه التعويذة".
ويعتبر اللاعب الشاب جيريمي دي ليون "تميمة الحظ" لأنشيلوتي، حيث كان جزءًا من بعثة ريال مدريد التي سافرت لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع النهائي، رغم عدم تسجيله في قائمة النادي لدوري أبطال أوروبا.
جيريمي دي ليون سافر أيضًا، مع الفريق إلى ألمانيا في مواجهة بايرن ميونخ، وشارك في تدريب لاعبي ريال مدريد في ملعب أليانز أرينا.