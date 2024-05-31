لا يلعب لكنه أهم من فينيسيوس وبيلينغهام.. الكشف عن تعويذة أنشيلوتي

ويعتبر اللاعب الشاب جيريمي دي ليون "تميمة الحظ" لأنشيلوتي، حيث كان جزءًا من بعثة ريال مدريد التي سافرت لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع النهائي، رغم عدم تسجيله في قائمة النادي لدوري أبطال أوروبا.

جيريمي دي ليون سافر أيضًا، مع الفريق إلى ألمانيا في مواجهة بايرن ميونخ، وشارك في تدريب لاعبي ريال مدريد في ملعب أليانز أرينا.