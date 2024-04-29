غوارديولا: مانشستر سيتي لا يزال أمامه الكثير في سباق اللقب

يواصل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الضغط على المتصدر آرسنال، وفاز 2-صفر على نوتنغهام فورست في ملعب الأخير، أمس الأحد، لكن مدربه الإسباني بيب غوارديولا قال، إنه لا يزال أمام فريقه الكثير من الجهد والعمل الجاد في سعيه للفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

وبفضل هدفين من يوسكو غفارديول وإرلينغ هالاند بواقع هدف في كل شوط، رفع فريق غوارديولا الثاني في القائمة رصيده إلى 79 نقطة من 34 مباراة، بينما يملك آرسنال 80 نقطة من 35 مباراة.