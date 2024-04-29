غوارديولا: مانشستر سيتي لا يزال أمامه الكثير في سباق اللقب
يواصل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الضغط على المتصدر آرسنال، وفاز 2-صفر على نوتنغهام فورست في ملعب الأخير، أمس الأحد، لكن مدربه الإسباني بيب غوارديولا قال، إنه لا يزال أمام فريقه الكثير من الجهد والعمل الجاد في سعيه للفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.
وبفضل هدفين من يوسكو غفارديول وإرلينغ هالاند بواقع هدف في كل شوط، رفع فريق غوارديولا الثاني في القائمة رصيده إلى 79 نقطة من 34 مباراة، بينما يملك آرسنال 80 نقطة من 35 مباراة.
وردا على سؤال بشأن فرص سيتي في التتويج باللقب هذا الموسم، قال غوارديولا للصحفيين: "من السابق لأوانه (طرح هذا السؤال). وجهوا لي هذا السؤال عندما نكون في قمة الترتيب قبل آخر مباراة في الموسم.
"لكن ومع تبقي أربع مباريات، فإن الأمر يبدو أنه لا يزال علينا تسلق جبل شاهق. الأمر بأيدينا.. إن تعادلنا في مباراة فلن نحرز لقب الدوري الممتاز".
وبينما تعثرت فرصة آرسنال في الفوز بلقب البطولة في الجولات القليلة الأخيرة من الموسم الماضي، فإنه يحافظ على فرصته هذا الموسم، وقد فاز 3-2 على توتنهام هوتسبير، أمس الأحد.
وعن المنافس اللندني، أشار غوارديولا: "نحن نتمنى أن يخسر، لكن لا سلطة لنا على ما يقوم به.. نعم تتبقى أربع مباريات.
"لا أعتقد أنه سيخسر أي نقاط ونحن نعرف تحديدا ما يتعين علينا القيام به".
وفي مباراته المقبلة في الدوري سيلتقي سيتي مع ضيفه وولفرهامبتون واندرارز، السبت المقبل.