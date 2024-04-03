سبب تغيير رونالدو المفاجئ أمام أبها
فوجئ جمهور النصر السعودي باتخاذ لويس كاسترو، مدرب الفريق، قرارًا بإجراء تغييرات مهمة في الفريق خلال لقاء مواجهة أبها، المقامة بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.
وحل النصر ضيفًا على أبها، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.
واستبدل كاسترو الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني مع انطلاق الشوط الثاني للقاء، ودخول مشاري النمر وعبدالعزيز العلاوي، في ظل تقدم الفريق بخماسية نظيفة في شباك أبها، سجل منها "الدون" ثلاثية، وماني هدفًا.
ويبدو أن كاسترو قرر اتخاذ هذا القرار من أجل إراحة لاعبيه الكبار استعدادًا للمواجهة المقبلة ضد ضمك في الجولة الـ27 التي تقام يوم الجمعة المقبل.
كما يواجه النصر نظيره الهلال في قمة كروية مرتقبة بنصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الإثنين المقبل.
ورفع رونالدو رصيده إلى 63 هدفًا من الركلات الحرة المباشرة خلال مسيرته الكروية.
كما يعد "الهاتريك" هو الخامس لرونالدو مع النصر والثاني تواليًا، بعدما سجل في الجولة الماضية ثلاثية في الفوز على الطائي 5-1.
أيضًا، فإن رونالدو بات ثاني لاعب يسجّل "هاتريك" من خارج منطقة الجزاء في تاريخ دوري المحترفين السعودي بعد ياسر القحطاني مع الهلال أمام هجر في 2016
فضلاً عن ذلك، رفع "الدون" رصيده إلى 29 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، موسعًا الفارق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال إلى 7 أهداف.