في موسم وداع مبابي.. سان جيرمان على بعد خطوة من لقب الدوري الفرنسي

أصبح باريس سان جيرمان الفرنسي على بعد خطوة واحدة من التتويج رسميا بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه العريض الأربعاء على لوريون (4 ـ 1) ضمن الجولة 29 من المسابقة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الليغ 1، متقدما بخمس عشرة نقطة على أقرب ملاحقيه موناكو، الذي يستضيف ليل اليوم الأربعاء.

وفي حال تعادل موناكو أو خسارته أمام ليل سيتوج باريس سان جيرمان رسميا باللقب للمرة الثالثة تواليا والثامنة في آخر 10 سنوات.

ونجح باريس سان جيرمان في افتتاح التهديف في الدقيقة 20 بواسطةعثمان ديمبيلي الذي نجح في اختراق خط دفاع لوريون من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية استقرت في الزاوية السفلية ليعلن المنعطف الأول للمباراة.