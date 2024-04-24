في موسم وداع مبابي.. سان جيرمان على بعد خطوة من لقب الدوري الفرنسي
أصبح باريس سان جيرمان الفرنسي على بعد خطوة واحدة من التتويج رسميا بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه العريض الأربعاء على لوريون (4 ـ 1) ضمن الجولة 29 من المسابقة.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الليغ 1، متقدما بخمس عشرة نقطة على أقرب ملاحقيه موناكو، الذي يستضيف ليل اليوم الأربعاء.
وفي حال تعادل موناكو أو خسارته أمام ليل سيتوج باريس سان جيرمان رسميا باللقب للمرة الثالثة تواليا والثامنة في آخر 10 سنوات.
ونجح باريس سان جيرمان في افتتاح التهديف في الدقيقة 20 بواسطةعثمان ديمبيلي الذي نجح في اختراق خط دفاع لوريون من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية استقرت في الزاوية السفلية ليعلن المنعطف الأول للمباراة.
ولم تمر سوى 3 دقائق حتى نجح النجم مبابي في تسجيل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان الذي تقدم في نهاية الفترة الأولى بهدفين دون مقابل.
وفي الشوط الثاني عاد عثمان ديمبيلي، الذي يمر بفترة انتعاش لافتة لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الستين، قبل أن يذلل الإيفواري محمد بامبا الفارق لفريق لوريون في الدقيقة 73 بضربة رأسية سكنت شباك الحارس الإيطالي جيان لويجي دوناروما.
وقبل دقائق من نهاية المباراة، أبى النجم مبابي، الذي اختير رجل المبارة إلا أن يدون إسمه من جديد بطلا لأمسية ملعب لوريون بتسجيله الهدف الرابع للبي آس جي والهدف الشخصي الثاني في المباراة.
واقترب باريس سان جيرمان الذي سيودع بعد أسابيع قليلة مهاجمه كيليان مبابي، الذي يسير نحو التوقيع مع ريال مدريد، أكثر من أي وقت مضى من التتويج باللقب للمرة 11 في تاريخه.