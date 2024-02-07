الاتحاد الإسباني يصدم برشلونة
رفضت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم الاحتجاج الذي تقدم به مسؤولو نادي برشلونة على الطرد الذي حصل عليه البرازيلي فيتور روكي، خلال المباراة الماضية للفريق ضد لاس بالماس.
وفاز برشلونة ضد ألافيس، في الجولة الثالثة والعشرين من الليغا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وشارك فيتور روكي كبديل في تلك المباراة، وسجل هدفًا وحصل على بطاقتين صفراوين، ومن ثم الطرد.
واحتج برشلونة على طرد فيتور روكي في تلك المباراة، إذ ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الكتالوني تقدم باستئناف.
وأفادت بأن الخدمات القانونية لنادي برشلونة قدمت الوثائق لمحاولة إثبات أن البرازيلي لم يلمس مدافع ألافيس، في محاولة لجعل لجنة المسابقات تسحب البطاقة الصفراء الثانية.
ولكن وفقًا لما ذكرته إذاعة "كادينا سير"، اليوم الأربعاء، فإنه "تم رفض استئناف برشلونة وإبقاء البطاقة الصفراء الثانية لفيتور روكي وبالتالي هو خارج مباراة غرناطة المقبلة في الدوري الإسباني".
وقبل مواجهة برشلونة ضد غرناطة المقبلة، فإن الفريق الكتالوني يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة بعدما خاض 23 لقاء، إذ تمكَّن من تحقيق الانتصار خلال 15 مباراة، بينما تعادل في 5 مواجهات من قبل، فيما تعرض للهزيمة في 3 لقاءات، وتمكَّن من تسجيل 47 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.
بينما يتواجد غرناطة في المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة فقط، بعد أن حقق الانتصار في مواجهتين فقط، بينما تعادل في 6 مباريات، وتعرَّض للهزيمة خلال 15 مواجهة، واستطاع لاعبوه تسجيل 23 هدفًا، واستقبلت شباكه حتى الآن 45 هدفًا.