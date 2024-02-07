الاتحاد الإسباني يصدم برشلونة

رفضت ‏لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم الاحتجاج الذي تقدم به مسؤولو نادي برشلونة على الطرد الذي حصل عليه البرازيلي فيتور روكي، خلال المباراة الماضية للفريق ضد لاس بالماس.

وفاز برشلونة ضد ألافيس، في الجولة الثالثة والعشرين من الليغا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشارك فيتور روكي كبديل في تلك المباراة، وسجل هدفًا وحصل على بطاقتين صفراوين، ومن ثم الطرد.

واحتج برشلونة على طرد فيتور روكي في تلك المباراة، إذ ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الكتالوني تقدم باستئناف.

وأفادت بأن الخدمات القانونية لنادي برشلونة قدمت الوثائق لمحاولة إثبات أن البرازيلي لم يلمس مدافع ألافيس، في محاولة لجعل لجنة المسابقات تسحب البطاقة الصفراء الثانية.