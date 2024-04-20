مفاجأة.. تشافي يدافع عن ريال مدريد

علق تشافي مدرب برشلونة على مواجهة ريال مدريد، غدًا الأحد، في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال تشافي: "لدينا فرصة لتقليص الفارق الى 5 نقاط، وتدربنا بشكل أفضل، والفريق بحالة جيدة".

وعن الجدل الذي تسبب به إلكاي غوندوغان بعد طرد رونالد أراوخو أمام باريس سان جيرمان، قال مدرب برشلونة: "موضوع غوندوغان وأراوخو تم حله".

وأضاف: "لن يكون هناك اجتماع، الأسبوع المقبل، ولم يستدعني أحد، والشيء المهم هو النادي وليس أنا، والآن نلعب من أجل الدوري، وسيكون هناك وقت للحديث".

وتابع تشافي: "هنالك احترام في كل العالم لريال مدريد، وأرقامه استثنائية، مع خسارة واحدة فقط، وأرقامنا ليست سيئة، لدينا 4 نقاط أكثر من العام الماضي عندما كنا في الصدارة".