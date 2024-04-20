مفاجأة.. تشافي يدافع عن ريال مدريد
علق تشافي مدرب برشلونة على مواجهة ريال مدريد، غدًا الأحد، في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.
وقال تشافي: "لدينا فرصة لتقليص الفارق الى 5 نقاط، وتدربنا بشكل أفضل، والفريق بحالة جيدة".
وعن الجدل الذي تسبب به إلكاي غوندوغان بعد طرد رونالد أراوخو أمام باريس سان جيرمان، قال مدرب برشلونة: "موضوع غوندوغان وأراوخو تم حله".
وأضاف: "لن يكون هناك اجتماع، الأسبوع المقبل، ولم يستدعني أحد، والشيء المهم هو النادي وليس أنا، والآن نلعب من أجل الدوري، وسيكون هناك وقت للحديث".
وتابع تشافي: "هنالك احترام في كل العالم لريال مدريد، وأرقامه استثنائية، مع خسارة واحدة فقط، وأرقامنا ليست سيئة، لدينا 4 نقاط أكثر من العام الماضي عندما كنا في الصدارة".
وواصل: "من المؤكد أنه خلال الدقائق الأولى من كل شوط سيضغط ريال مدريد، إنهم يلعبون على أرضهم، سيكونون متحمسين، بجب أن نكون شجعانًا مع الكرة وألا نفقدها، وأن ندعم بعضنا البعض".
وأكد مدرب برشلونة: "هذا هو المكان المثالي لإظهار شخصيتنا، وكل ما عملنا عليه، نحن أعدنا أنفسنا للمباراة جيدًا في الهجوم والدفاع".
وأضاف: "يمكننا الفوز في سانتياغو برنابيو، لكن يجب أن نثبت ذلك على أرض الملعب منذ الدقائق الأولى من المباراة".
وتابع: "هذه هي المباراة الأهم فيما تبقى، وعلينا أن نفوز لنضغط على ريال مدريد، وإذا فزنا سنكون على بُعد 5 نقاط.
وبسؤاله عن "جينات" ريال مدريد في المنافسة قال تشافي: "ريال مدريد عدة مرات لأنه جيد جدًا، ولا أؤمن بالحظ كثيرًا، بل أؤمن بالعمل والفريق، وما يفعله ريال مدريد ليس من قبيل الصدفة، وخلال السنوات الثلاث الماضية أطاح بمانشستر سيتي مرتين والذي هو أفضل فريق في العالم".
كان رودري لاعب مانشستر سيتي قد برر فوز ريال مدريد على ناديه بالحظ في ركلات الترجيح.
وبسؤاله إن كانت الخسارة أمام ريال مدريد ستضع برشلونة في أزمة أجاب تشافي: "أفكر في سيناريو إيجابي يتعلق بالفوز، تفكيري إيجابي، سنذهب للفوز في المباراة".
أما عن شكوى قناة ريال مدريد من الحكم سيزار سوتو غرادو الذي تم تعيينه لإدارة الكلاسيكو، قال تشافي: "أعتقد أن الحديث عن الحكام لا يساعدني كثيرًا، وغالبًا ما أعتقد أننا نتحدث كثيرًا عن الأمور التحكيمية، وأتمنى أن يمر مرور الكرام".
وأتم: "أن يقوم الحكم بأفضل عمل ممكن وأن يكون دقيقًا، أفترض وأتخيل أن هذا هو هدف جميع الحكام، أن يكونوا دقيقين، لذا، أتمنى أن يكون سيزار سوتو دقيقًا في جميع القرارات التي سيتخذها".
وختم تشافي: "الموسم المقبل سيعود برشلونة إلى دوري أبطال أوروبا، وسينافس مرة أخرى بأفضل طريقة ممكنة".