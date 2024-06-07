كونتي يحرم سان جيرمان من التعاقد مع بديل مبابي

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن نادي نابولي الإيطالي تعيين أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق حتى صيف 2027، خلفا لـ فرانشيسكو كالزونا.

وقبيل قدوم كونتي، تلقى نابولي عرضا من باريس سان جيرمان للحصول على خدمات كفاراتسخيليا.

ولكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن كونتي مدرب الفريق الجديد رفض التفريط مطلقًا في كفاراتسخيليا.

وقالت الصحيفة إن كونتي حسم الأمر مع رئيس نابولي دي لورينتيس، وأكد أنه ليس لديه أي نية لبيع كفاراتسخيليا، على الأقل هذا الصيف".

وأضافت: "كونتي أبلغ وكيل كفاراتسخيليا بأنه لن يرحل، وأن يغلق باب المفاوضات أمام الأندية الراغبة في ضمه".

وأكدت الصحيفة أن كونتي يريد أن يحتفظ نابولي بمهاجمه كفاراتسخيليا، إذ من المتوقع أن يغادر فيكتور أوسيمين، وبالتالي لا يجب التفريط في أعمدة الفريق".

وسيحاول نابولي التفاوض من أجل تمديد عقد كفاراتسخيليا، خلال الفترة المقبلة.