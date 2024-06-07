كونتي يحرم سان جيرمان من التعاقد مع بديل مبابي
وقف الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب نادي نابولي الجديد، عقبة في عملية بيع المهاجم الشاب خفيتشا كفاراتسخيليا إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يسعى هو الآخر لتعويض رحيل كيليان مبابي.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن نادي نابولي الإيطالي تعيين أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق حتى صيف 2027، خلفا لـ فرانشيسكو كالزونا.
وقبيل قدوم كونتي، تلقى نابولي عرضا من باريس سان جيرمان للحصول على خدمات كفاراتسخيليا.
ولكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن كونتي مدرب الفريق الجديد رفض التفريط مطلقًا في كفاراتسخيليا.
وقالت الصحيفة إن كونتي حسم الأمر مع رئيس نابولي دي لورينتيس، وأكد أنه ليس لديه أي نية لبيع كفاراتسخيليا، على الأقل هذا الصيف".
وأضافت: "كونتي أبلغ وكيل كفاراتسخيليا بأنه لن يرحل، وأن يغلق باب المفاوضات أمام الأندية الراغبة في ضمه".
وأكدت الصحيفة أن كونتي يريد أن يحتفظ نابولي بمهاجمه كفاراتسخيليا، إذ من المتوقع أن يغادر فيكتور أوسيمين، وبالتالي لا يجب التفريط في أعمدة الفريق".
وسيحاول نابولي التفاوض من أجل تمديد عقد كفاراتسخيليا، خلال الفترة المقبلة.
وانضم كفارتسخيليا لنابولي قادما من دينامو باتومي الجورجي، في عام 2022، وأسهم اللاعب في تتويج نابولي بالدوري الإيطالي بموسمه الأول مع الفريق.
ولعب كفارتسخيليا 45 مباراة بقميص نابولي هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 9.