كوت ديفوار تتخطى الكونغو لتواجه نيجيريا بنهائي أمم أفريقيا

وأصبحت كوت ديفوار التي انفصلت عن جان لويس جاسكيه واستبدلته بالمدرب المحلي إميرس فاي بعد بلوغ أدوار خروج المغلوب بصعوبة ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، أول مستضيفة للبطولة تصل للنهائي منذ مصر 2006.

وظن سيدريك باكامبو أنه تقدم للكونغو الديمقراطية في وقت مبكر قبل إلغاء الهدف لوجود مخالفة لصالح الحارس يحيى فوفانا.

وسدد هالر من ضربة مزدوجة كانت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 35 قبل أن يرد القائم الأيسر تسديدة من زميله فرانك كيسي قرب الاستراحة.

وكاد البديل ثيو بونجوندا أن يسجل للكونغو الديمقراطية لكن تسديدته من مدى قريب مرت بجوار القائم الأيسر مطلع الشوط الثاني.

وسجل سيباستيان هالر هدف فوز ساحل العاج في الدقيقة 65 لتواجه نيجيريا التي تفوقت بركلات الترجيح على جنوب أفريقيا في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وبعد ضغط من كوت ديفوار أرسل المخضرم ماكس-آلان جرادل تمريرة عرضية حولها مهاجم بروسيا دورتموند بتسديدة ارتطمت بالأرض وتحولت لشباك الحارس ليونيل مباسي.