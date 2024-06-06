الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليبيا وموريشيوس
يخوض منتخب ليبيا مهمة جديدة في مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، حين يستضيف، مساء اليوم الخميس، منافسه موريشيوس في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة.
ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط خلف الكاميرون وكاب فيردي بفارق الأهداف.
ويحتل منتخب أنغولا المركز الرابع برصيد نقطتين، ثم منتخب موريشيوس برصيد نقطة واحدة، بينما يقبع منتخب إي سواتيني في المركز الأخير بلا نقاط.
وحقق منتخب ليبيا فوزًا مهمًّا في الجولة الأولى خارج دياره على حساب إي سواتيني بنتيجة 1-0 ثم اقتنص نقطة التعادل مع ضيفه منتخب الكاميرون بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية.
ويلتقي منتخب ليبيا على ملعبه (شهداء بنينا) بمدينة بنغازي في تمام الساعة الـ7:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 3 بصوت المعلق حماد العنزي.
ويتطلع المنتخب الليبي لتحقيق الفوز على حساب موريشيوس لمواصلة نتائجه الطيبة مع مديره الفني الصربي ميتشو الذي يملك خبرات كبيرة في قارة أفريقيا، وسبق له قيادة عدة أندية كبرى على رأسها الزمالك المصري.
ومن المقرر أن يعتمد منتخب ليبيا على تشكيلة تضم كلًا من:
حراسة المرمى: مراد الوحيشي.
خط الدفاع: علي يوسف – مجدي أرتيبة – عبد العزيز الصويعي.
خط الوسط: أسامة الشريمي – فيصل البدري – صبحي الضاوي – نور الدين القليب – محمد الطبال.
خط الهجوم: عبد المنعم عكاشة – أحمد كراوع.