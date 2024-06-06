منتخب ليبيا
منتخب ليبيامتداولة

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليبيا وموريشيوس

منتخب ليبيا يواجه موريشيوس في تصفيات كأس العالم 2026

يخوض منتخب ليبيا مهمة جديدة في مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، حين يستضيف، مساء اليوم الخميس، منافسه موريشيوس في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط خلف الكاميرون وكاب فيردي بفارق الأهداف.

ويحتل منتخب أنغولا المركز الرابع برصيد نقطتين، ثم منتخب موريشيوس برصيد نقطة واحدة، بينما يقبع منتخب إي سواتيني في المركز الأخير بلا نقاط.

أخبار ذات صلة
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وحقق منتخب ليبيا فوزًا مهمًّا في الجولة الأولى خارج دياره على حساب إي سواتيني بنتيجة 1-0 ثم اقتنص نقطة التعادل مع ضيفه منتخب الكاميرون بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية.

ويلتقي منتخب ليبيا على ملعبه (شهداء بنينا) بمدينة بنغازي في تمام الساعة الـ7:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 3 بصوت المعلق حماد العنزي.

أخبار ذات صلة
قرار عاجل في مباراة ليبيا وموريشيوس بتصفيات مونديال 2026

ويتطلع المنتخب الليبي لتحقيق الفوز على حساب موريشيوس لمواصلة نتائجه الطيبة مع مديره الفني الصربي ميتشو الذي يملك خبرات كبيرة في قارة أفريقيا، وسبق له قيادة عدة أندية كبرى على رأسها الزمالك المصري.

ومن المقرر أن يعتمد منتخب ليبيا على تشكيلة تضم كلًا من:

حراسة المرمى: مراد الوحيشي.

خط الدفاع: علي يوسف – مجدي أرتيبة – عبد العزيز الصويعي.

خط الوسط: أسامة الشريمي – فيصل البدري – صبحي الضاوي – نور الدين القليب – محمد الطبال.

خط الهجوم: عبد المنعم عكاشة – أحمد كراوع.

تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com