الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليبيا وموريشيوس

يخوض منتخب ليبيا مهمة جديدة في مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، حين يستضيف، مساء اليوم الخميس، منافسه موريشيوس في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة.

ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط خلف الكاميرون وكاب فيردي بفارق الأهداف.

ويحتل منتخب أنغولا المركز الرابع برصيد نقطتين، ثم منتخب موريشيوس برصيد نقطة واحدة، بينما يقبع منتخب إي سواتيني في المركز الأخير بلا نقاط.