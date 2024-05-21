الخطة جاهزة.. "لاعب كبير" يعوض كروس في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن الخطة التي يدرسها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، حاليًا؛ من أجل تنفيذها الموسم المقبل، مع اتخاذ توني كروس قرارا رسميا باعتزال عالم كرة القدم بعد بطولة يورو 2024.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن توني كروس، اليوم الثلاثاء، اعتزال كرة القدم نهائيا عقب المشاركة في بطولة يورو 2024.

وأشار كروس إلى أنه سيختم مسيرته بشكل كامل مع الأندية والمنتخب عقب نهاية البطولة في فصل الصيف.

وسيلعب كروس مباراته الأخيرة مع ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل.

صاحب الـ34 عاما سيلعب مباراته الأخيرة مع ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضد ريال بيتيس، يوم السبت المقبل، 25 مايو، في ختام بطولة الدوري الإسباني.