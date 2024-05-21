الخطة جاهزة.. "لاعب كبير" يعوض كروس في ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية عن الخطة التي يدرسها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، حاليًا؛ من أجل تنفيذها الموسم المقبل، مع اتخاذ توني كروس قرارا رسميا باعتزال عالم كرة القدم بعد بطولة يورو 2024.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن توني كروس، اليوم الثلاثاء، اعتزال كرة القدم نهائيا عقب المشاركة في بطولة يورو 2024.
وأشار كروس إلى أنه سيختم مسيرته بشكل كامل مع الأندية والمنتخب عقب نهاية البطولة في فصل الصيف.
وسيلعب كروس مباراته الأخيرة مع ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل.
صاحب الـ34 عاما سيلعب مباراته الأخيرة مع ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضد ريال بيتيس، يوم السبت المقبل، 25 مايو، في ختام بطولة الدوري الإسباني.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن أنشيلوتي يرى الإنجيلزي جود بيلينغهام بديل توني كروس الموسم المقبل.
فيما ذكرت صحيفة "آس" أن "خطط ريال مدريد بعد رحيل كروس ستكون كالتالي، بيلينغهام سيعود لخط المنتصف كما كان في بروسيا دورتموند، ولوكا مودريتش سيقوم ببعض أدوار كروس عندما تُتاح له فرصة المشاركة حال الاستقرار على استمراره مع الفريق، واحدة من مهام كروس (عندما يكون على أرض الملعب) ستكون من نصيبه، وهو أن يكون المنفذ للركلات الثابتة، بينما التركي أردا غولر سيحظى بدقائق أكبر في الشق الهجومي، سيكون هو رأس الماسة إذا لعب الفريق بهذه الطريقة".
وبدأ كروس مسيرته مع بايرن ميونخ عام 2009، قبل أن يخرج إعارة إلى باير ليفركوزن ويعود لاعبًا أساسيًا بعد ذلك.
وفي عام 2014 انضم كروس لريال مدريد، النادي الذي ظل في صفوفه لمدة 10 سنوات، قبل أن يعلن اعتزاله نهاية الموسم الجاري.
ومع ريال مدريد، توّج كروس بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة، وكأس السوبر الألماني 4 مرات.
كما توّج كروس مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.
ويحظى كروس بواحد من أفضل مواسمه مع ريال مدريد، وخلاله شارك في 46 مباراة حتى الآن، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة تسعة أهداف.
وبشكل عام، لعب كروس 463 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 98.