ملاك ميلان يتعهدون ببناء استاد جديد

ويتطلع ميلان وجاره إنتر ميلان للرحيل عن استاد "سان سيرو" التاريخي، المملوك للسلطات المحلية، وبناء الاستاد الخاص بكل فريق على مشارف المدينة.

وقال جيري كاردينال، المؤسس والشريك في الإدارة في شركة رد بيرد كابيتال للاستثمار، والتي استحوذت على ميلان مقابل 1.2 مليار يورو في 2022، إن النادي سيكون لديه استاد جديد يسع 70 ألف مشجع وقادر أيضا على استضافة الحفلات الموسيقية.

وقال كاردينال خلال مؤتمر فاينانشال تايمز للأعمال لكرة القدم: "هذا لن يكون جيدا لميلان فقط، وإنما سيكون جيدا لإيطاليا ولدوري الدرجة الأولى الإيطالي".

وأضاف: "سنقوم بتأسيس شركة لبناء هذا الاستاد وبعدها أريد أن أتولى هذه الشركة وتقوم ببناء استادات لكل الفرق الأخرى في الدوري الإيطالي".