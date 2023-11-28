ترتيب الدوري المغربي: الجيش الملكي يهزم الوداد بثلاثية ويستعيد الصدارة (فيديو)

كان الجيش الملكي الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة التي كانت في اتجاه واحد تقريبا حيث أتيحت له أول فرصة سانحة للتسجيل بعد مرور دقيقتين بعد انفراد من المهاجم حمزة أكمان لكن تسديدته القوية حولها المدافع يحيى عطية الله لركنية.

وعاد أكمان في الدقيقة 25 ليهدد مرمى الوداد بتسديدة بباطن القدم داخل المنطقة مرت بقليل فوق العارضة.

وسدد الجناح زكريا الهبطي بعد سبع دقائق كرة أبعدها الحارس لركنية.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول نال الوداد، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى، ركلة جزاء احتسبت بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وأهدر القائد يحيى جبران ركلة الجزاء بعد تحرك من الحارس المهدي بنعبيد لكن الحكم طالب بإعادتها لينجح جبران في تسجيل الهدف الأول.

وضغط الجيش بكل ثقله في الشوط الثاني ليسدد الهبطي كرة أبعدها الحارس يوسف المطيع بصعوبة لركنية في الدقيقة 57.

وأدرك الجيش التعادل بعد دقيقتين عن طريق العربي الناجي بعد تحضير بالرأس من خالد آيت أورخان.

ولعب الوداد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد المدافع جمال حركاس لحصوله على إنذارين.

وتقدم الجيش قبل خمس دقائق من النهاية بهدف آيت أورخان بعد تحضير من البديل لمين دياكيتي وعرضية البديل الآخر علاء الدين أجراي من الجهة اليسرى.

وأكمل دياكيتي الثلاثية في الدقيقة 90 بعد تمريرة عرضية من القائد ربيع حريمات من الجهة اليمنى.