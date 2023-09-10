هانز فليك.. نجاح مُدوٍّ مع بايرن ميونخ وسقوط كبير مع ألمانيا

هانز فليك.. نجاح مُدوٍّ مع بايرن ميونخ وسقوط كبير مع ألمانيا
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، رسميًا، اليوم الأحد، إقالة المدرب هانز فليك من تدريب المنتخب الأول.
وجاءت إقالة "فليك" بعد أقل من 24 ساعة من خسارة المنتخب الألماني 1/4 أمام اليابان في مباراة ودية.
وبعد نحو 9 أشهر من الخسارة 1/2 أمام اليابان في افتتاح مشوارها في دور المجموعات بكأس العالم، تلقت ألمانيا الخسارة الثالثة على التوالي، والرابعة في آخر 5 مباريات.
وهذه أثقل خسارة لألمانيا على أرضها منذ الخسارة 1/5 أمام إنجلترا، في أول سبتمبر، في تصفيات كأس العالم 2002.
كما أنها الأكبر منذ سقوطها 0/6 أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، في الـ17 من نوفمبر 2020.
ومنذ الفوز بكأس القارات في 2017، دخل المنتخب الألماني نفقًا مظلمًا فيما يشبه ما حدث للفريق بعد خسارة نهائي كأس العالم 2002.
فليك ونجاح مدو
قبل أن يتولّى فليك تدريب ألمانيا حقق المدرب، البالغ من العمر 58 عامًا، نجاحًا مدويًا مع بايرن ميونخ.
وكان "فليك" مدربًا مساعدًا في بايرن ميونخ، منذ صيف 2019، لكن بعد تراجع نتائج الفريق قررت إدارة النادي البافاري إقالة كوفاتش وتعيين فليك مدربًا للفريق.
وكان نجاح "فليك" غير متوقع، حيث قاد الفريق إلى التتويج بالسداسية التاريخية موسم 2019/2020.
وفي غضون أشهر تحول بايرن ميونخ من فريق متواضع إلى فريق كاسح، وحقق نتائج مدوِّية على كبار أوروبا.
وحقق بايرن ميونخ مع "فليك" لقب الدوري الألماني، قبل أن يتفرغ لدوري أبطال أوروبا، بعد فترة التوقف بسبب أزمة كورونا.
وسجل بايرن ميونخ مع "فليك" نتائج مدوية وكاسحة في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب 6/0 على سرفينا زفيزد، ثم 3/1 على توتنهام في دور المجموعات.
وفي دور الـ16 تغلب بايرن ميونخ تحت قيادة فليك 3/0 و4/1 على تشيلسي.
وبعد ذلك أقيمت المباريات من مباراة واحدة في البرتغال، حيث قاد "فليك" بايرن ميونخ للفوز التاريخي 8/2 على برشلونة في ربع النهائي، ثم 3/0 على ليون في نصف النهائي.
وفي المباراة النهائية تغلب بايرن ميونخ 1/0 على باريس سان جيرمان بهدف كينغسلي كومان.
وفي الموسم التالي ودَّع بايرن ميونخ من دور ربع النهائي بالخسارة 2/3 على ملعبه أمام باريس سان جيرمان قبل أن يفوز 1/0 في الإياب.
أما في الدوري الألماني فحافظ بايرن ميونخ على اللقب بفارق نقطة عن بروسيا دورتموند لكنه ودع من كأس ألمانيا في الجولة الثانية بالخسارة من فريق من دوري الدرجة الثانية وهو هولشتاين كيل، وخسر بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2 بعد الوقت الإضافي.
وبالمجمل قاد "فليك" بايرن ميونخ في 86 مباراة، فاز في 70 منها، وتعادل 8 مرات، وخسر 8 مرات، وفقًا لموقع "transfermarkt".
سقوط كبير
وفي أغسطس 2021 تولَّى تدريب ألمانيا وكانت الآمال كبيرة بعد نجاحه مع بايرن ميونخ، خاصة موسم 2019/2020، إلى جانب النتائج المخيبة لألمانيا تحت قيادة يواكيم لوف.
وتحت قيادة فليك حقق منتخب ألمانيا الفوز في أول 8 مباريات منها واحدة فقط ودية، ثم تعادل مع هولندا، وتعادل بعدها 3 مرات مع إيطاليا، وإنجلترا، والمجر، قبل الفوز 5/3 على إيطاليا.
لكن المنتخب الألماني ودَّع من الدور الأول في دوري الأمم الأوروبية، وأتبعه بعد ذلك بالخروج من الدور الأول في كأس العالم 2022 في قطر، حيث خسر من اليابان، وتعادل مع إسبانيا قبل الفوز 4/2 على كوستاريكا.
وبعد كأس العالم خاض منتخب ألمانيا 6 مباريات ودية، فاز في واحدة منها، وتعادل مرة، وخسر 4 مرات.
وبالمجمل أدار "فليك" 25 مباراة لألمانيا حقق الفوز في 12 منها فقط، وتعادل 7 مرات، وخسر 6 مرات.