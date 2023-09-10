هانز فليك.. نجاح مُدوٍّ مع بايرن ميونخ وسقوط كبير مع ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، رسميًا، اليوم الأحد، إقالة المدرب هانز فليك من تدريب المنتخب الأول.

وجاءت إقالة "فليك" بعد أقل من 24 ساعة من خسارة المنتخب الألماني 1/4 أمام اليابان في مباراة ودية.

وبعد نحو 9 أشهر من الخسارة 1/2 أمام اليابان في افتتاح مشوارها في دور المجموعات بكأس العالم، تلقت ألمانيا الخسارة الثالثة على التوالي، والرابعة في آخر 5 مباريات.

وهذه أثقل خسارة لألمانيا على أرضها منذ الخسارة 1/5 أمام إنجلترا، في أول سبتمبر، في تصفيات كأس العالم 2002.