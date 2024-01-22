ظهير أيمن في الدرجة الثالثة يتصدر هدافي كأس أفريقيا.. من هو؟

وسجل إميليو نسوي ثنائية لمنتخب غينيا الاستوائية ليرفع اللاعب رصيده في البطولة إلى خمسة أهداف، بينما كان الهدفان الأخران للفريق من نصيب بابلو جانت ويانيك بويلا.

الفوز يعود الفضل فيه بالأساس إلى العمل الجماعي وتأثير المدرب المحلي جيان ميشا الذي تولى تدريبهم فقط قبل ثلاثة أعوام وحقق معهم الكثير من النتائج الإيجابية.

لكن أيضًا لا يجب أن ننسى العنوان الرئيسي لفوز غينيا بصدارة المجموعة وهو اللاعب إيميليو إنسوي، الذي سجل هاتريك في شباك غينيا بيساو وهدفين في مرمى كوت ديفوار، من هو ذلك اللاعب؟ ومن أين جاء بكل تلك المهارات؟ وكيف تحول ظهير أيمن عمره 34 عامًا إلى هداف كأس إفريقيا؟ ذلك ما نستعرضه فيما يلي: