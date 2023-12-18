ترتيب الدوري الفرنسي: ليل ينجح في تعطيل باريس سان جيرمان

باريس سان جرمان كان في طريقه الى تحقيق فوزه التاسع تواليا والابتعاد سبع نقاط في الصدارة عندما تقدم بهدف مهاجمه الدولي كيليان مبابي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، لكن ليل أدرك التعادل عبر مهاجمه البديل الدولي الكندي جوناثان دافيد في الدقيقة الرابعة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

ورفع مبابي رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

وعزز فريق العاصمة صدارته برصيد 37 نقطة فابتعد بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر نيس الذي خسر أمام مضيفه لوهافر 1-3 السبت، وسبع نقاط عن موناكو الثالث الذي سقط بدوره أمام ليون 0-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: