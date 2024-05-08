أسطورة فرنسا يفجر مفاجأة: مبابي سينتقل إلى السعودية
فجر مارسيل ديساييه، نجم منتخب فرنسا ونادي الميلان الإيطالي سابقا موجة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الكروية الفرنسية بعدما توقع أن ينتقل مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، في ضوء أخبار شبه مؤكدة على أنه أمضى عقدا للانتقال مع ريال مدريد للانضمام إليه في صفقة انتقال حر بداية من شهر يوليو 2024.
وقال ديساييه: "مبابي سيكون حرا بلا عقد الصيف المقبل، سأقول رأيا مختلفا بشأن مستقبله، لا أعلم ما إذا كان ريال مدريد هو الوجهة المناسبة له في الوقت الراهن، وفي وجود فينيسيوس وبيلينجهام ولاعبين آخرين يقدمون جودة كروية عالية، أعتقد أن مبابي لن يكون النجم الأول بالشكل الذي يريده في ريال مدريد".
وأضاف ديساييه: "أرى لكل تلك الأسباب أن مبابي قد ينتقل إلى الدوري السعودي، لأن كرة القدم أصبحت صناعة، قد يلعب هناك لمدة عام على الأقل".
وختم قائلا: "انتقال مبابي للسعودية لن يكون بحثا عن المال فقط، فالدوري هناك تنافسي للغاية، أنظر إلى الملاعب هناك وهي تكتظ بالجماهير، والقنوات العالمية تدفع الملايين لنقل مباريات المسابقة."
وينتظر أن يعلن النجم الفرنسي عن مستقبله ما بعد سان جيرمان في الأيام المقبلة خصوصا بعدما حسم النادي أمر اللقب في الدوري المحلي وغادر سباق دوري أبطال أوروبا.