NBA.. يوكيتش يقود ناغتس للتقدم على تيمبرولفز في قبل نهائي القسم الغربي

سجل نيكولا يوكيتش 40 نقطة، وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه، ليفوز دنفر ناغتس حامل اللقب بنتيجة 112-97 على مينيسوتا تيمبرولفز، في المباراة الخامسة بينهما بالدور قبل النهائي للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف آرون جوردون 18 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة، بينما سجل جمال موراي وكنتافيوس كالدويل-بوب 16 نقطة لكل منهما لصالح دنفر، الذي بات يتقدم بنتيجة 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، بعد أن خسر أول مباراتين على ملعبه.

وقال موراي عن يوكيتش: "سجل 40 نقطة.. في كل مرة يصل فيها إلى هذا المستوى يؤثر كثيرا على نتيجة أي مباراة".

وستقام المباراة السادسة، غدا الخميس، في مينيسوتا.