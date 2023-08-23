اتحاد لاعبي التنس المحترفين يطبق مبادرة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 2024

قال اتحاد لاعبي التنس المحترفين إنه سيضمن للاعبيه حدا أدنى للأجور لأول مرة في إطار تجربة مدتها 3 سنوات تبدأ في 2024.

وسيضمن البرنامج حدا أدنى للدخل لأفضل 250 لاعبا في الفردي بالتصنيف العالمي في كل موسم مع تغطية اتحاد المحترفين لأي عجز مالي قد يحدث حال انخفاض أرباح اللاعبين عن الحد الأدنى.

وبالنسبة لعام 2024، تم تحديد المستويات عند 300 ألف دولار لأفضل 100 لاعب في التصنيف و150 ألف دولار لمن احتلوا المراكز من 101 إلى 175، و75 ألف دولار لمن هم بين 176 و250 عالميا.

وقال اتحاد المحترفين إنه يتوقع تقديم الدعم المالي لما يتراوح بين 30 و45 لاعبا يستوفون المعايير.