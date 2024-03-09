ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتخطى إيفرتون

سجل برونو فرنانديز وماركوس راشفورد هدفين من ركلتي جزاء، ليمنحا مانشستر يونايتد الفوز 2-صفر على إيفرتون، اليوم السبت، وهو أول فوز له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال ثلاث مباريات، وهو ما سيعزز بلا شك جذوة آمال الفريق في نيل مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى.

ويظل فريق المدرب إريك تن هاغ في المركز السادس، لكن برصيد 47 نقطة، واقترب من أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 55 نقطة، وله مباراة مؤجلة.