الدوري الإسباني: برشلونة يفوز على فياريال برباعية في سيناريو درامي

افتتح لامين يامال التسجيل في الدقيقة 12 بعدما أوصل الكرة إلى غافي إثر ركلة ركنية ليحولها الأخير برأسه في الشباك.

وأعتقد برشلونة أنه حسم النتيجة بشكل كبير حين أضاف الهولندي فرنكي دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 15 بتسديدة جميلة من مشارف منطقة الجزاء تقريبًا.

لكن فريق "الغواصة الصفراء" لم يُلقِ سلاحه وعاد الى أجواء اللقاء بفضل رأسية للأرجنتيني خوان فويث بعدما وصلته الكرة إثر ركلة ركنية من أليكس بانيا في الدقيقة 26.

ودخل الفريقان إلى استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها بعدما أدرك فياريال التعادل بفضل النروجي ألكسندر سورلوث إثر تمريرة من ألفونسو بيدراسا في الدقيقة 40.