الدوري الإسباني: برشلونة يفوز على فياريال برباعية في سيناريو درامي
عاد برشلونة حامل اللقب من ملعب "لا سيراميكا" الخاص بفياريال بفوزه الثاني تواليًا، وجاء بعد مباراة مجنونة انتهت بنتيجة 4-3، الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح لامين يامال التسجيل في الدقيقة 12 بعدما أوصل الكرة إلى غافي إثر ركلة ركنية ليحولها الأخير برأسه في الشباك.
وأعتقد برشلونة أنه حسم النتيجة بشكل كبير حين أضاف الهولندي فرنكي دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 15 بتسديدة جميلة من مشارف منطقة الجزاء تقريبًا.
لكن فريق "الغواصة الصفراء" لم يُلقِ سلاحه وعاد الى أجواء اللقاء بفضل رأسية للأرجنتيني خوان فويث بعدما وصلته الكرة إثر ركلة ركنية من أليكس بانيا في الدقيقة 26.
ودخل الفريقان إلى استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها بعدما أدرك فياريال التعادل بفضل النروجي ألكسندر سورلوث إثر تمريرة من ألفونسو بيدراسا في الدقيقة 40.
وبدأ فياريال الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وضرب برشلونة بهدف التقدم عبر أليكس بانيا بتسديدة قوسية جميلة بعد تمريرة أخرى لألفونسو بيدراسا في الدقيقة 50.
لكن برشلونة ردّ بقوة وأدرك التعادل عبر فيران توريس بعد 5 دقائق على دخوله بدلًا من أوريول روميو (68)، قبل أن ينجح ليفاندوفسكي في تسجيل هدفه الأول للموسم واضعًا النادي الكاتالوني في المقدمة بعدما تابع كرة مرتدة من القائم الأيسر إثر تسديدة من مشارف المنطقة ليامال (71).
وحصد برشلونة على النقاط الثلاث التي رفع بها رصيده الى 7 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف غريمه ريال مدريد المتصدر بعد فوزه بمبارياته الثلاث الأولى للموسم.