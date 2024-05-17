شبيه محمد صلاح يفاجئ جمهور الاتحاد السعودي في الملعب (صورة)
فاجئ شيه النجم المصري محمد صلاح، جماهير نادي الاتحاد السعودي، وتواجد في المدرجات، خلال مباراة الفريق الجداوي بدوري روشن، مساء الخميس.
ويجل الاتحاد ضيفًا على الخليج ضمن منافسات المرحلة 32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".
وخلال أحداث المباراة تداول مغردون صورة لشخص يشبه إلى حد كبير النجم المصري محمد صلاح، وهو بصحبة أحد الأطفال.
وسيبدأ الصراع الثلاثي على آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا غدا الخميس، حين يحل الاتحاد ضيفا على الخليج صاحب المركز 11.
وتبدو فرص الاتحاد في بلوغ البطولة القارية الموسم المقبل الأقل في ظل تراجع الفريق وتعرضه لثلاث هزائم متتالية جعلت المدرب مارسيلو غاياردو على شفا الإقالة.