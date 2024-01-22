متى سيتحرك برشلونة ضد الحكام؟
كشفت صحيفة "سبورت" عن موعد تحرك برشلونة ضد التحكيم في الدوري الإسباني.
وشن تشافي مدرب برشلونة انتقادات حادة على التحكيم في الليغا بعد فوز ريال مدريد المثير للجدل على ألميريا 3/2، أمس الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو.
وبحسب الصحيفة، فإن رد فعل برشلونة كان ضعيفا بعد الجدل التحيكمي في مباراة ريال مدريد وألميريا، وفوز برشلونة على ريال بيتيس، حيث ذكرت أن النادي الكتالوني كان يفقد الفوز بسبب التحكيم.
وأضافت الصحيفة أن الغضب في برشلونة "هائل" وهناك "أقصى قدر" من القلق بشأن ما قد يحدث في الأسابيع المقبلة، رغم أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات عامة في الوقت الحالي.
ويأمل برشلونة ألا يكون هناك المزيد من "الفضائح" وأن تكون قرارات الـ"VAR" عادلة، وأن تخطو خطوة للأمام إذا تعقدت الأمور في المرحلة الحاسمة من الليغا.
وذكرت الصحيفة أن برشلونة لديه قناعة بأن الفريق قادر على الفوز بالدوري الإسباني رغم الأخطاء التي ارتكبها منذ أشهر، ويرى النادي الكتالوني أن الفوز على ريال بيتيس يمكن أن يكون نقطة تحول.
وأوضحت أن الفارق في النقاط بين برشلونة وجيرونا وريال مريد كبير، لكنه ليس مستعصيا على الحل، وأنه لولا الخلافات التحكيمية، لكان الصراع أقرب بكثير.
وبحسب "سبورت"، فإن الضغوط التي يمارسها ريال مدريد تلقي بظلالها على الحكام، لكن برشلونة يعتقد أن الأمور ستحل عندما تصل المواجهات المباشرة.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يريد توجيه الموسم بشكل رياضي بعيدًا عن الأمور التحكيمية، وأن الفريق اتخذ خطوة إلى الأمام بعد خسارته 1/4 أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.
ولم يُدلِ خوان لابورتا رئيس برشلونة، بتصريحات علنية منذ فترة، لكن كل شيء مدروس للغاية، رغم الغضب الهائل، وذكرت "سبورت" أن المؤسسة التحكيمية تعرف ذلك.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة لن يتحرك ضد التحكيم قبل المواجهة الحاسمة في الكلاسيكو في الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو في أبريل المقبل، لحساب الجولة الـ23 من الليغا.
انتقادات تشافي
وقال تشافي عن الجدول التحكيمي: "إذا تحدثت فسيتم توقيع عقوبة علينا.. ولكن الجميع شاهد ما فعله التحكيم في مباراة ريال مدريد وألميريا.. لقد قلت منذ بداية الموسم إنه لا يعجبني الطريقة التي تدار بها الأمور، ويبدو أنها تسير في نفس الاتجاه".
وأضاف: "الجميع يتابع ما يفعله التحكيم هذا الموسم، هذا ليس عذرا لأداء فريقي بل أبين لكم الأمر الواقع".
وتابع: "أخبرتكم بعد مباراتنا الأولى هذا الموسم أنه سيكون من الصعب الفوز بالدوري هذا الموسم، وما زلت مقتنعا بهذا الرأي".
واتهم تشافي حكام الدوري الإسباني بحرمان فريقه من 6 نقاط هذا الموسم، قائلا: ""كان ينبغي أن نهزم خيتافي، كما أن هناك ركلة جزاء واضحة أمام فاليكانو، بخلاف هدف لجواو فيليكس في غرناطة.. كل هذا لم ينتبه إليه أحد".