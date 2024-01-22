متى سيتحرك برشلونة ضد الحكام؟

كشفت صحيفة "سبورت" عن موعد تحرك برشلونة ضد التحكيم في الدوري الإسباني.

وشن تشافي مدرب برشلونة انتقادات حادة على التحكيم في الليغا بعد فوز ريال مدريد المثير للجدل على ألميريا 3/2، أمس الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وبحسب الصحيفة، فإن رد فعل برشلونة كان ضعيفا بعد الجدل التحيكمي في مباراة ريال مدريد وألميريا، وفوز برشلونة على ريال بيتيس، حيث ذكرت أن النادي الكتالوني كان يفقد الفوز بسبب التحكيم.

وأضافت الصحيفة أن الغضب في برشلونة "هائل" وهناك "أقصى قدر" من القلق بشأن ما قد يحدث في الأسابيع المقبلة، رغم أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات عامة في الوقت الحالي.