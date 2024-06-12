مانشستر يونايتد يحسم قراره بشأن تين هاغ
حسمت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارها بشأن المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ.
وأحاطت الشكوك حول مستقبل تين هاغ مع الفريق الإنجليزي واستمراره في الموسم المقبل.
وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن النادي الإنجليزي قرر الإبقاء على المدرب الهولندي في منصبه.
وأشار رومانو إلى أن إدارة مانشستر يونايتد أخطرت تين هاغ بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل.
وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد في طريقها للدخول في مفاوضات مع تين هاغ لتجديد عقده مع الفريق.
وتولى تين هاغ قيادة مانشستر يونايتد في صيف 2022 وحقق لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد.
واحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي بخلاف أنه ودع دوري أبطال أوروبا مبكرًا.
وأغلقت إدارة مانشستر يونايتد الباب أمام فكرة الاستعانة بمدرب بديل بحسب التقارير الصحفية بعد رواج أنباء حول التفاوض مع توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق لتولي المهمة في الموسم الجديد.