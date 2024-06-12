مانشستر يونايتد يحسم قراره بشأن تين هاغ

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن النادي الإنجليزي قرر الإبقاء على المدرب الهولندي في منصبه.

وأشار رومانو إلى أن إدارة مانشستر يونايتد أخطرت تين هاغ بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد في طريقها للدخول في مفاوضات مع تين هاغ لتجديد عقده مع الفريق.