شقيق لؤي ناظر يفاجئ جماهير الاتحاد السعودي
فاجأ طل هشام ناظر، شقيق لؤي ناظر، والذي أعلن ترشحه رسميًّا لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، جماهير "العميد" بدعم مميز.
وكان لؤي ناظر كشف عن قائمته استعدادًا لخوض انتخابات رئاسة نادي الاتحاد في صيف العام الجاري.
وتتكوَّن قائمة ناظر من: “لؤي عمر مشعبي كنائب للرئيس، بينما جاء كلٌّ من عبدالإله فقيه، وفيصل باشا، وإبراهيم القرشي، وعبدالقادر العامودي، وعبدالعزيز الزيد، وسماهر الشلالي كأعضاء لمجلس الإدارة".
وانضم طل هشام ناظر إلى العضوية البلاتينية بنادي الاتحاد، والتي يقدم مقابلها 100 ألف ريال، سيحتاجها النادي الفترة المقبلة لدعم صفوفه بصفقات قوية.
وكان أنمار الحائلي رئيس النادي السابق أعلن في الأول من مايو الماضي، رحيله عن منصبه نهاية موسم 2023/ 2024 بعد إعلان ناظر ترشحه.
وأعن أنمار الحائلي، في وقت سابق تأييده للمهندس لؤي ناظر، إذ أكد فور إعلان ناظر ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد أنه سيدعمه بمنحه كل الأصوات التي يملكها في الجمعية العمومية.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عانى من تراجع كبير في النتائج في 2023-2024؛ حيث فشل في التتويج بأي لقب، مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين؛ وبالتالي خسارة فرصة المشاركة في النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي، الموسم الرياضي المقبل.