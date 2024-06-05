شقيق لؤي ناظر يفاجئ جماهير الاتحاد السعودي

فاجأ طل هشام ناظر، شقيق لؤي ناظر، والذي أعلن ترشحه رسميًّا لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، جماهير "العميد" بدعم مميز.

وكان لؤي ناظر كشف عن قائمته استعدادًا لخوض انتخابات رئاسة نادي الاتحاد في صيف العام الجاري.

وتتكوَّن قائمة ناظر من: “لؤي عمر مشعبي كنائب للرئيس، بينما جاء كلٌّ من عبدالإله فقيه، وفيصل باشا، وإبراهيم القرشي، وعبدالقادر العامودي، وعبدالعزيز الزيد، وسماهر الشلالي كأعضاء لمجلس الإدارة".

وانضم طل هشام ناظر إلى العضوية البلاتينية بنادي الاتحاد، والتي يقدم مقابلها 100 ألف ريال، سيحتاجها النادي الفترة المقبلة لدعم صفوفه بصفقات قوية.