منع ريال مدريد وبرشلونة من استخدام مصطلح الكلاسيكو

وأمام ريال مدريد وبرشلونة شهر إذا أرادو تقديم استئناف من أجل السيطرة على واحدة من العلامات التجارية الأقوى في كرة القدم الاسبانية.

وفي حالة تم رفض الاستئناف، يمكن لريال مدريد وبرشلونة رفع الأمر إلى المحكمة الدولية.

ويمر ريال مدريد وبرشلونة بعلاقة متوترة بسبب قضية نيغريرا لكن الفريقين لا يزالان شريكين في قضايا الإستراتيجية مثل دوري السوبر الأوروبي والآن ظهر ملف استخدام مصطلح الكلاسيكو.

تطور قضية نيغريرا

في سياق متصل قالت صحيفة "أس" إن ريال مدريد سيتمكن من الظهور كمدعي خاص في قضية نيغريرا.

وقرر قاضي برشلونة أن ريال مدريد "كمشارك في المسابقة الرياضية هو صاحب الحق القانوني الرياضي".

وقررت سيلفيا لوبيز ميخيا، قاضي الصلح في محكمة تحقيق برشلونة رقم 1، الاعتراف بتواجد ريال مدريد في إجراءات قضية "نيغريرا" باعتباره متهِما خاصًا، ولذلك تم رفض طلب كل من ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو رئيسي برشلونة السابقين بعدم السماح لريال مدريد بدخول القضية.