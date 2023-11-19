رسميًا.. مارسيلو غاياردو مدربًا لنادي الاتحاد السعودي

وسبق لنادي الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، إقالة مدربه السابق، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، لسوء النتائج، مع إسناد مهمة قيادة الفريق بصورة مؤقتة للمدرب المساعد حسن خليفة.

وقدّم غاياردو، البالغ 47 عامًا، نفسه اسمًا بارزا في عالم التدريب بالأرجنتين، من خلال حقبته الناجحة مع ريفر بليت، والتي استمرت لمدة 8 أعوام متتالية (2014-22).

وتُوج غاياردو مع ريفر بليت بـ13 لقبًا، من بينها لقبان في بطولة كأس ليبرتادوريس لموسمَي 2014-15 و2017-18.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في مدينة جدة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، وسيواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 24 نقطة من 13 مباراة (7 انتصارات، 3 تعادلات، 3 هزائم)، مُتخلفًا بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.