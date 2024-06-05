بموافقة فليك.. برشلونة يقترب من إتمام أولى صفقات الميركاتو الصيفي

بات نادي برشلونة قريبًا من إتمام أولى صفقات الميركاتو الصيفي تأهبا لموسم 2024 ـ 2025، بالتعاقد مع ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسييداد ومنتخب إسبانيا، وفق ما أوردته تقارير إخبارية مقربة من النادي.

وأكدت عدة تقارير إخبارية إسبانية أن ميكل ميرينو (27 عاما) أصبح قريبا من النادي الكتالوني بعد موافقة المدرب الألماني هانزي فليك، الذي تم التعاقد معه الأسبوع الماضي خلفا للإسباني تشافي هيرنانديز.

ويملك ميرينو في مسيرته الدولية 20 مباراة مع منتخب "لاروخا"، ويحمل قميص ريال سوسييداد منذ عام 2018 عندما أصبح بدءا من ذلك العام واحدا من أهم عناصر الفريق على الإطلاق، كما سبق له خوض تجارب أخرى خارج إسبانيا، أبرزها في إنجلترا مع نيوكاسل، وفي ألمانيا مع بروسيا دورتموند، وهي التجربة التي قد تكون دفعت فليك لطلب التعاقد معه، رغم أن لاعب الوسط الإسباني لم يلعب مع دورتموند سوى 9 مباريات.