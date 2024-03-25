وفاة الجزائري وسيم جزار بعد إصابة مروعة في الملعب (فيديو)

توفي اللاعب الجزائري وسيم جزار، لاعب نجم وادي الماء، اليوم الأحد، بعد إصابة مروعة خلال مواجهة أمل مراونة.

ويظهر في مقطع فيديو اللاعب وسيم جزار (17 عامًا) يضرب الكرة برأسه قبل أن يتعرض لتدخل من أحد لاعبي أمل مراونة، ليسقط أرضًا قبل أن يتم نقله للمستشفى بسيارة مدنية.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن وسيم جزار أصيب قبل أسبوع وظل في غيبوبة قبل وفاته اليوم الأحد.

وانتقد متابعون عدم تواجد سيارة إسعاف في الملعب، حيث تم نقل اللاعب بسيارة مدنية، بعد مدة من إصابته.