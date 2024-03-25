وفاة الجزائري وسيم جزار بعد إصابة مروعة في الملعب (فيديو)
توفي اللاعب الجزائري وسيم جزار، لاعب نجم وادي الماء، اليوم الأحد، بعد إصابة مروعة خلال مواجهة أمل مراونة.
ويظهر في مقطع فيديو اللاعب وسيم جزار (17 عامًا) يضرب الكرة برأسه قبل أن يتعرض لتدخل من أحد لاعبي أمل مراونة، ليسقط أرضًا قبل أن يتم نقله للمستشفى بسيارة مدنية.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن وسيم جزار أصيب قبل أسبوع وظل في غيبوبة قبل وفاته اليوم الأحد.
وانتقد متابعون عدم تواجد سيارة إسعاف في الملعب، حيث تم نقل اللاعب بسيارة مدنية، بعد مدة من إصابته.
وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفاة اللاعب، وقال في بيان رسمي: "ببالغ الحزن والأسى تلقى وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم نبأ وفاة لاعب فريق نجم وادي الماء لفئة أقل من 17 عامًا الشاب وسيم جزار".
وأضاف: "وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باسمه وباسم أعضاء المكتب الفدرالي وأسرة كرة القدم الجزائرية، بأخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد ومحبيه ولنادي نجم وادي الماء، داعين الله عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".