الاتحاد السعودي يشتكي مالكوم لاعب الهلال
قررت إدارة نادي الاتحاد السعودي رفع شكوى ضد لاعب الهلال مالكوم، بعد قيامه بحركة وصفتها بـ"غير أخلاقية" في مباراة الفريقين، أمس الثلاثاء.
وفجّر المهاجم البرازيلي للهلال السعودي مالكوم دي أوليفيرا عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة، بعد أن توجه بحركة غير لائقة تجاه جماهير نادي الاتحاد، عند احتفاله وزملائه بالهدف الثاني في شباك حارس الاتحاد عبدالله المعيوف، في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعقب تسجيل سعود عبد الحميد الهدف الثاني الحاسم للهلال، توجه وزملاؤه للاحتفال قبل أن يلقي عليهم عدد من مشجعي الاتحاد المقذوفات، لكن البرازيلي مالكوم رد على ذلك بحركة غير لائقة مثل تلك التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه النصر أمام الشباب، في فبراير الماضي.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن نادي الاتحاد يستعد لشكوى البرازيلي مالكوم في لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية حركة وجهها مهاجم الهلال إلى المشجعين، عقب تسجيل زميله سعود عبد الحميد هدفًا في الدقيقة 81.
وقالت الصحيفة إن إدارة الاتحاد تستند في شكواها إلى أن تصرف مالكوم غير الأخلاقي يشبه ذلك الذي ارتكبه كريستيانو رونالدو ضد جماهير الشباب في مباراة سابقة بالدوري السعودي؛ ما أدى إلى إيقاف اللاعب البرتغالي عن المشاركة في مباراة محلية واحدة مع النصر.