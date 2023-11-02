الهلال يكشف موعد خضوع نيمار لجراحة في الركبة

وأصيب نيمار خلال التحام مع نيكولاس دي لا كروز لاعب أوروغواي في الدقيقة 44 من هزيمة البرازيل 2-صفر في 18 من الشهر الماضي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الهلال في بيان عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر اليوم الأربعاء: "يخضع محترف فريق الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي نيمار جونيور لعملية الرباط الصليبي صباح الخميس في مستشفى ماتردي بالبرازيل".

وأضاف: "العملية ستكون تحت إشراف طبيب منتخب بلاده رودريجو لاسمار وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في الهلال".