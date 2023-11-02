الهلال يكشف موعد خضوع نيمار لجراحة في الركبة
أعلن نادي الهلال السعودي خضوع مهاجمه البرازيلي نيمار لجراحة في الركبة غدا الخميس بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده.
وأصيب نيمار خلال التحام مع نيكولاس دي لا كروز لاعب أوروغواي في الدقيقة 44 من هزيمة البرازيل 2-صفر في 18 من الشهر الماضي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال الهلال في بيان عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر اليوم الأربعاء: "يخضع محترف فريق الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي نيمار جونيور لعملية الرباط الصليبي صباح الخميس في مستشفى ماتردي بالبرازيل".
وأضاف: "العملية ستكون تحت إشراف طبيب منتخب بلاده رودريجو لاسمار وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في الهلال".
يذكر أن نيما غادر مباراة البرازيل وأوروغواي على محفة وهو يبكي قبل أن يستخدم عكازين للسير بعد المباراة.
وقال الهلال في حينها إن نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتمزق في الغضروف وإنه سيخضع لجراحة بخلاف برنامج علاجي سيتحدد مدته بعدها.
وانضم نيمار للهلال من باريس سان جيرمان بطل فرنسا في صفقة ضخمة الصيف الماضي لمدة عامين.