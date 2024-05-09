الهلال يتلقى دفعة هائلة قبل مواجهة النصر السعودي
تلقى فريق الهلال السعودي دفعة هائلة قبل صدامه مع نظيره النصر، في ديربي الرياض، الذي سيجمع الفريقين على ملعب الأول بارك، يوم الجمعة الموافق 17 مايوالجاري، ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، يوم الخميس، فمن المتوقع أن يدخل سالم الدوسري، لاعب الهلال، إلى التدريبات الجماعية قبل مواجهة الحزم، يوم السبت المقبل، وغيابه عن قائمتها، لنقص الجاهزية.
وأبعدت الإصابة "الدوسري" عن مواجهة الاتحاد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والفتح والتعاون والأهلي، في الجولات 28 و29 و30 من الدوري.
وأشارت الصحيفة إلى أن العودة إلى المباريات ستكون من بوابة ديربي الرياض أمام النصر، موضحة أن المؤشرات تؤكد تسارع تعافي اللاعب من إصابته العضلية في الفخذ، التي لحقَت به أمام العين الإماراتي، في 23 أبريل الماضي، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وتابعت: "الدوسري يواصل يوميًا، تنفيذ برنامجه التأهيلي في صالة اللياقة البدنية داخل مقر النادي، بإشرافٍ من الإسباني خوان خيمينيز، طبيب النادي، ومتابعةٍ من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس".
وكان المركز الإعلامي للهلال، كشف في وقت سابق وفقا لتقرير الجهاز الطبي للفريق، أن "الدوسري يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، وسيغيب 5 أسابيع"، ولكن يبدو أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي للإسراع في عملية إعداده.
ويستعد الهلال، لمواجهة الحزم، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وبدا حسم الهلال للقب مسألة وقت، بعد سلسلة انتصاراته الممتدة منذ تعادله مع ضمك في سبتمبر، ليحقق 24 فوزا متتاليا في الدوري؛ ما جعله يتقدم بفارق 12 نقطة على النصر أقرب منافسيه ويكون على بعد 90 دقيقة من تحقيق اللقب السادس في ثماني سنوات.
وجمع الهلال 86 نقطة، وفي حال حصوله على نقطة واحدة، إذا تعادل، فسيجمع 87 وهو عدد النقاط الذي لن يستطيع النصر الوصول إليه إذا فاز في مبارياته المتبقية.
ويتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته واستمرار هيمنته على الأرقام القياسية في الدوري، بعدما سجل لاعبوه 91 هدفا ليكون أفضل خط هجوم في المسابقة.