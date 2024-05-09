الهلال يتلقى دفعة هائلة قبل مواجهة النصر السعودي

تلقى فريق الهلال السعودي دفعة هائلة قبل صدامه مع نظيره النصر، في ديربي الرياض، الذي سيجمع الفريقين على ملعب الأول بارك، يوم الجمعة الموافق 17 مايوالجاري، ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، يوم الخميس، فمن المتوقع أن يدخل سالم الدوسري، لاعب الهلال، إلى التدريبات الجماعية قبل مواجهة الحزم، يوم السبت المقبل، وغيابه عن قائمتها، لنقص الجاهزية.

وأبعدت الإصابة "الدوسري" عن مواجهة الاتحاد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والفتح والتعاون والأهلي، في الجولات 28 و29 و30 من الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن العودة إلى المباريات ستكون من بوابة ديربي الرياض أمام النصر، موضحة أن المؤشرات تؤكد تسارع تعافي اللاعب من إصابته العضلية في الفخذ، التي لحقَت به أمام العين الإماراتي، في 23 أبريل الماضي، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.