تاكي كوبو يرفض عرض الهلال السعودي ويُفضل البقاء في ريال سوسيداد
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الياباني تاكي كوبو لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني حاليًّا وريال مدريد السابق، رفض عرضًا مغريًا من نادي الهلال السعودي.
ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن نادي الهلال قدَّم عرضًا للاعب الياباني بقيمة (40) مليون يورو سنويًّا بعقد لمدة أربع سنوات، بالمُجمل (160) مليون يورو، بالإضافة لدفع قيمة كسر عقده البالغة (60) مليون يورو.
ووفقًا للصحيفة الإسبانية لم يفكر اللاعب الياباني صاحب الـ22 عامًا في إمكانية قبول عرض الهلال، على الرغم من الأرقام الفلكية التي عرضها نادي العاصمة، في عملية تضمنت أيضًا إمكانية دفع مزيد من الأموال خاصة أن ريال مدريد سيحصل على نسبة من إعادة بيعه.
وفنَّدت الصحيفة أسباب رفض كوبو لعرض الهلال، قائلة إنه " شاب وقد وجد أن البقاء في سوسيداد سيطوّر من قدراته الفنية والبدنية".
وأضافت: "المال الآن ليس هو الأولوية في حياته المهنية في الوقت الحالي. اللاعب يريد تطوير نفسه".
وحتى الآن تعاقد الهلال مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون، وكاليدو كوليبالي من تشيلسي.
كما يبحث الهلال عن مدرب لقيادة الفريق بعد رحيل رامون دياز، وارتبط "الأزرق" بالتوقيع مع كريستوف غالتييه، والبرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ليل الفرنسي، ولكن لم يتم حسم الأمور بعد.
وأسند مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم للمدرب الوطني عبداللطيف الحسيني "مؤقتًا" إلى حين التعاقد مع مدرب أجنبي.
وكانت تقارير أشارت إلى تواجد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل حسم بعض الصفقات، بعد روبن وكاليدو كوليبالي.