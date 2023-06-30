تاكي كوبو يرفض عرض الهلال السعودي ويُفضل البقاء في ريال سوسيداد

ووفقًا للصحيفة الإسبانية لم يفكر اللاعب الياباني صاحب الـ22 عامًا في إمكانية قبول عرض الهلال، على الرغم من الأرقام الفلكية التي عرضها نادي العاصمة، في عملية تضمنت أيضًا إمكانية دفع مزيد من الأموال خاصة أن ريال مدريد سيحصل على نسبة من إعادة بيعه.

وفنَّدت الصحيفة أسباب رفض كوبو لعرض الهلال، قائلة إنه " شاب وقد وجد أن البقاء في سوسيداد سيطوّر من قدراته الفنية والبدنية".

وأضافت: "المال الآن ليس هو الأولوية في حياته المهنية في الوقت الحالي. اللاعب يريد تطوير نفسه".