جنون "تعويذة أنشيلوتي" يجتاح بورتوريكو (فيديو)

خطف اللاعب الشاب جيريمي دي ليون، لاعب ريال مدريد، الذي أُطلق عليه "تعويذة أنشيلوتي"، الأنظار إليه بشدة خاصة في بلده بورتوريكو، وأصبح له عشاق بجنون يحملون صوره في المدرجات وينتظرون توقيعه على قمصانهم.

ونشر اللاعب صورا عبر حسابه على منصة "إكس" لمجموعة من جماهير بلاده يحملون صوره في المدرجات، إذ لبى رغبتهم في التقاط الصور معهم.

وجاءت شهرة جيريمي دي ليون عندما قرر نادي ريال مدريد اصطحاب لاعبه الشاب، جناح فريق "الكاستيا"، مع بعثة الفريق المسافرة إلى لندن، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في ويمبلي أمام دورتموند، رغم عدم تسجيله في قائمة النادي للبطولة.

وبالفعل، كان اللاعب الشاب تميمة الحظ بالنسبة لأنشيلوتي، وتوج ريال مدريد باللقب، وقام اللاعب القادم من بورتوريكو برفع كأس دوري أبطال أوروبا أمام الجماهير.

ولم تكن هذه هي الرحلة الأولى له، فقد كان جيريمي جزءًا من بعثة ريال مدريد التي سافرت لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع النهائي.