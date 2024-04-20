أنشيلوتي: لست متفاجئا من الانتقادات

أدلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتصريحات مهمة، قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو، غدا الأحد.

وقال أنشيلوتي: "نتعافى بشكل جيد، هناك لاعبون يحتاجون إلى يوم راحة إضافي، فيرلاند ميندي لم يتدرب اليوم، سنضع أفضل تشكيلة ممكنة للكلاسيكو".

وعن الانتقادات بخصوص طريقة اللعب، بعد اللعب بشكل دفاعي أمام مانشستر سيتي رد أنشيلوتي: "لست متفاجئا، يمكن للجميع أن يكون لهم رأيهم، بالنسبة لنا من الواضح جدًا كيف يجب أن نلعب، عليك أن تتعامل بشكل جيد مع الوضع عندما تكون لديك الكرة وعندما تفقدها، لم أجد معجبين حزينين لنا حتى الآن، إنهم سعداء وأنا سعيد بذلك".

أما عن إبلاغ ناتشو إدارة ريال مدريد بمغادرة الفريق نهاية الموسم الحالي، فعلق المدرب الإيطالي: "إنه مستقبله وهو من يجب عليه أن يقول ما يريد أن يفعله، لقد لعب مباراة مذهلة أمام مانشستر سيتي، كانت مباراة عالية المستوى، لقد كان وما زال وسيظل قلب دفاع رائعا".