أنشيلوتي: لست متفاجئا من الانتقادات
أدلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتصريحات مهمة، قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو، غدا الأحد.
وقال أنشيلوتي: "نتعافى بشكل جيد، هناك لاعبون يحتاجون إلى يوم راحة إضافي، فيرلاند ميندي لم يتدرب اليوم، سنضع أفضل تشكيلة ممكنة للكلاسيكو".
وعن الانتقادات بخصوص طريقة اللعب، بعد اللعب بشكل دفاعي أمام مانشستر سيتي رد أنشيلوتي: "لست متفاجئا، يمكن للجميع أن يكون لهم رأيهم، بالنسبة لنا من الواضح جدًا كيف يجب أن نلعب، عليك أن تتعامل بشكل جيد مع الوضع عندما تكون لديك الكرة وعندما تفقدها، لم أجد معجبين حزينين لنا حتى الآن، إنهم سعداء وأنا سعيد بذلك".
أما عن إبلاغ ناتشو إدارة ريال مدريد بمغادرة الفريق نهاية الموسم الحالي، فعلق المدرب الإيطالي: "إنه مستقبله وهو من يجب عليه أن يقول ما يريد أن يفعله، لقد لعب مباراة مذهلة أمام مانشستر سيتي، كانت مباراة عالية المستوى، لقد كان وما زال وسيظل قلب دفاع رائعا".
وعن ثنائي برشلونة لامين يامال وباو كوبارسي قال أنشيلوتي: "ما يفعلانه في هذا العمر يتحدث عنهما جيدًا، من المهم المزج بين الشباب والخبرة بشكل جيد كما نفعل نحن".
وبسؤاله عن رفض فيدي فالفيردي وإيدير ميليتاو تسديد ضربتي ترجيح أمام مانشستر سيتي أجاب مدرب ريال مدريد: "يجب أن نسأل اللاعبين عن أحوالهما وظروفهما قبل كل شيء، أعتقد أن الجميع ساعدنا، مثل كيبا، كما عمل لويس لوبيز كثيرًا في هذا الجانب وساعد لونين".
وتابع أنشيلوتي: "ميليتاو قد يكون أساسيا غدا، يحتاج فقط إلى دقائق لعب أكثر للتأقلم، لكنه جاهز، انه يريد أن يلعب وقد يكون خيارا لنا في الكلاسيكو".
وأتم: "فيدي فالفيردي كان دائمًا جيدًا جدًا في الملعب، وساعد الفريق كثيرًا، إنه صارم ولهذا السبب أعتمد عليه دائما، يساهم كجناح، كمحور، أو في أي مركز آخر، لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لي".
وأكد: "سنلعب ضد فريق تنافسي للغاية، برشلونة في حالة جيدة جدًا، الكلاسيكو كعادته هناك تنافسية، وهو فرصة للفوز بالدوري".
وأردف أنشيلوتي: "في الوقت الحالي نقوم بعمل جيد للغاية، وهذا الشهر هو الشهر الحاسم، استعدنا ميليتاو وكورتوا ونحتاج فقط لألابا".
وواصل: "نحن قريبون من الوصول إلى 80 نقطة، وسنواجه برشلونة، الكلاسيكو دائما مبارة عظيمة، إذا فزنا فسنكون أقرب للفوز بالليغا".
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 78 نقطة من 31 مباراة بفارق ثماني نقاط عن برشلونة الثاني.