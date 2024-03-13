ريال مدريد في خطر.. 4 نجوم على رادار الدوري السعودي

كشفت تقارير إسبانية أن أندية الدوري السعودي الممتاز ماضية في تعاقداتها الفلكية مع نجوم كرة القدم في العالم، خاصة من الدوري الإسباني، الذي أصبح، منذ الموسم الماضي، ملاذ كبرى أندية دوري "روشن" وذلك بعد انتقال كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022 إلى نادي الاتحاد السعودي في الصائفة الماضية.

وحفز انتقال أسطورة الكرة البرتغالية، وهداف ريال مدريد التاريخي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في ديسبمر 2022، عديد الأندية السعودية إلى تقديم إغراءات مالية كبرى لأبرز لاعبي الليغا، حيث أورد تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية أن 4 ركائز من الفريق الملكي محل اهتمام أندية من الدوري السعودي، مضيفة أن عقودهم باتت جاهزة دون أن تكشف عن الألوان التي سيحملونها في موسم 2024 ـ2025.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين الأربعة، هم: الكرواتي لوكا مودريتش، والإسبانيان ناتشو ولوكاس فاسكيز، وجميعهم تنتهي عقودهم مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري ، فضلاً عن الفرنسي فيرلان ميندي الذي ينتهي عقده في يونيو 2025.

وتابع تقرير ماركا إن "الأندية السعودية عرضت على مودريتش، وفاسكيز، وناتشو، وميندي، أموالًا أكثر، وعقودًا أطول مما يمكن أن يقدمه ريال مدريد، لكن لا يزال قرار اللاعبين غير معلوم حتى الآن."

وكانت تقارير سعودية وإسبانية أكدت، في وقت سابق، أن أيقونة منتخب كرواتيا، ونجم الميرينغي لوكا مودريتش سيحط رحاله في السعودية خلال الموسم المقبل بعد أن قرر عدم تمديد إقامته في ملعب "سان تياغو بيرنابو"، لكن زميليه لوكاس فاسكيز وناتشو قد ينسجان على منواله، ويخوضان التجربة السعودية.

أما بخصوص الفرنسي فيرلاند ميندي، فتشير صحيفة ماركا إلى أنه رفض العرض الذي قدمته إدارة فلورنتينو بيريز لتمديد عقده، وهو مؤشر قوي، بحسب الصحيفة، لأن يقع تحت الإغراءات السعودية، خاصة بعد أن وضع ريال مدريد نصب عينيه المدافع الكندي ألفونسو ديفيز، اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي قد يكون القادم من بايرن ميونخ بديلاً لميندي في فريق العاصمة الإسبانية.

ومنذ تعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو، في أواخر العام 2022، أصبح الدوري السعودي قبلة لكبار النجوم في العالم على غرار السينغاليين ساديو ماني، وإدوارد ميندي، والفرنسيين كريم بنزيما، ونغولو كانتي، والبرازيليين روبيرتو فيرمينهو، ونيمار، ومالكوم، والجزائري رياض محرز، والإيفواري كيسيه، وغيرهم.