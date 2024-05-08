الكشف عن تمثال العامري فاروق في مقر النادي الأهلي (فيديو)

وفي يناير الماضي، أعلن النادي الأهلي وفاة العامري فاروق بعد صراع مع المرض استمر فترة طويلة، عن عمر يناهز الـ 53.

وأقام النادي الأهلي حفل تأبين للعامري، مساء اليوم الأربعاء، أعلن من خلاله إطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي.

وعقب الحفل، قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأسرة العامري فاروق، برفع الستار عن تمثال نائب رئيس النادي الراحل.