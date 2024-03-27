بيلينغهام ينتزع التعادل لإنجلترا مع بلجيكا وديًا
سجل جود بيلينغهام هدفًا في الوقت بدل الضائع ليتعادل منتخب إنجلترا (2-2) مع نظيره البلجيكي على ملعب ويمبلي بعدما سجل يوري تيليمانس هدفين للفريق الزائر في مباراة ودية، اليوم الثلاثاء.
ومنح تيليمانس التقدم لبلجيكا في الدقيقة 11 بعد فشل دفاع إنجلترا في إبعاد الكرة قبل أن يتعادل المهاجم إيفان توني سريعًا من ركلة جزاء في أول مباراة دولية يخوضها منذ البداية.
وظنت إنجلترا، التي خاضت المباراة بتشكيلة مختلفة عن خسارتها من البرازيل، يوم السبت، أنها سجلت هدفًا عن طريق جارود بوين لكنه ألغى بداعي التسلل قبل أن تصنع المزيد من الفرص.
لكن بلجيكا استعادت التقدم عن طريق تيليمانس بعد خطأ دفاعي ليسجل بضربة رأس قرب نهاية الشوط الأول تمريرة عرضية من روميلو لوكاكو.
وواصلت إنجلترا صناعة الفرص في الشوط الثاني عن طريق توني وفيل فودن وكوبي ماينو (18 عامًا) قبل أن يتعادل بيلينهغام بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.