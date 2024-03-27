بيلينغهام ينتزع التعادل لإنجلترا مع بلجيكا وديًا

سجل جود بيلينغهام هدفًا في الوقت بدل الضائع ليتعادل منتخب إنجلترا (2-2) مع نظيره البلجيكي على ملعب ويمبلي بعدما سجل يوري تيليمانس هدفين للفريق الزائر في مباراة ودية، اليوم الثلاثاء.

ومنح تيليمانس التقدم لبلجيكا في الدقيقة 11 بعد فشل دفاع إنجلترا في إبعاد الكرة قبل أن يتعادل المهاجم إيفان توني سريعًا من ركلة جزاء في أول مباراة دولية يخوضها منذ البداية.