تطورات مستقبل علي معلول مع الأهلي

وينتهي عقد المدافع الأيسر الدولي التونسي علي معلول مع الأهلي في صيف 2024، ولم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية، إن علي معلول، أموره تتعقد مع الأهلي في الفترة الحالية.

وأوضح: "يتمسك مسؤولو الأهلي برقم معين لتجديد عقده، رافضين لأي محاولة لزيادة هذا الرقم".

وأشار زاهر إلى أن الأهلي بالفعل جهز قائمة بدائل في مركز الظهير الأيسر لعلي معلول الذي اقترب رحيله عن الفريق".

واختتم: "سيتم حسم مصير علي معلول بعد بطولة أفريقيا، سواء بتجديد عقده، أو التعاقد مع بديله المناسب".