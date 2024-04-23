تطورات مستقبل علي معلول مع الأهلي
كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة بشأن مصير النجم الدولي التونسي على معلول، مع النادي الأهلي المصري في الفترة المقبلة.
وينتهي عقد المدافع الأيسر الدولي التونسي علي معلول مع الأهلي في صيف 2024، ولم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين.
وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية، إن علي معلول، أموره تتعقد مع الأهلي في الفترة الحالية.
وأوضح: "يتمسك مسؤولو الأهلي برقم معين لتجديد عقده، رافضين لأي محاولة لزيادة هذا الرقم".
وأشار زاهر إلى أن الأهلي بالفعل جهز قائمة بدائل في مركز الظهير الأيسر لعلي معلول الذي اقترب رحيله عن الفريق".
واختتم: "سيتم حسم مصير علي معلول بعد بطولة أفريقيا، سواء بتجديد عقده، أو التعاقد مع بديله المناسب".
يذكر أن عقد معلول القديم مع الأهلي كان يحصل فيه على مبلغ مليون و250 ألف دولار في موسمه الأول، ومليون و350 ألف دولار في الموسم الثاني، بجانب عقد إعلانات.
وانضم معلول إلى الأهلي صيف 2016 قادما من الصفاقسي التونسي مقابل 600 ألف يورو، وحقق معه خمسة ألقاب في الدوري المصري، وأربعة في كأس مصر، وخمسة في كأس السوبر المصري، وثلاثة في دوري أبطال أفريقيا، ولقبين في كأس السوبر الأفريقي.