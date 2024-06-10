رد فوري من منتخب مصر على أنباء "عصيان" محمد صلاح

وتقدم منتخب غينيا بيساو عن طريق ماما بالدي في الدقيقة 42 من عمر اللقاء ولكن محمد صلاح أدرك هدف التعادل في الدقيقة 70 بتسديدة قوية.

وسجل محمد صلاح أول أهدافه مع منتخب مصر في عهد الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.