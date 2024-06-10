رد فوري من منتخب مصر على أنباء "عصيان" محمد صلاح
ردّ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على أنباء عصيان محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي.
وقاد محمد صلاح منتخب مصر للتعادل خارج دياره أمام غينيا بيساو بنتيجة 1-1 ، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وتقدم منتخب غينيا بيساو عن طريق ماما بالدي في الدقيقة 42 من عمر اللقاء ولكن محمد صلاح أدرك هدف التعادل في الدقيقة 70 بتسديدة قوية.
وسجل محمد صلاح أول أهدافه مع منتخب مصر في عهد الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.
وترددت أنباء حول رفض محمد صلاح التبديل في الدقيقة 90 بعد ظهور مصطفى فتحي على الخط للمشاركة في مباراة غينيا بيساو بجانب تبديل آخر بمشاركة ناصر ماهر على حساب أحمد أمين "أوفة".
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم إنه لا صحة نهائيًا لما يتردد عن رفض محمد صلاح الخروج.
وأضاف البيان:" لم يتم استبدال محمد صلاح من الأساس كما أن المدير الفني حسام حسن اكتفى بمشاركة ناصر ماهر فقط".